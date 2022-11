Taniej nie będzie? Zobacz, gdzie dostaniesz pamięci RAM w świetnych cenach [17.11.2022]

Im więcej pamięci RAM, tym szybciej pracuje Twój komputer. Ale nie musisz się wykosztowywać, aby mieć jej 16, 32 lub 64 GB. Oto, gdzie kupisz je w dobrych cenach.

Spis treści

Zanim przejdziesz do zakupów pamięci RAM, warto zapoznać się z naszymi tekstami na ten temat. W pierwszym wyjaśniamy ile pamięci RAM potrzebujesz w laptopie, w drugim - jak wybrać odpowiednią pamięć RAM dla swojego komputera, a w trzecim doradzamy w przystępny sposób, jak ją zainstalować. To da Ci solidną postawę do wyboru, który znajdziesz poniżej.

Specjalnie dla Ciebie przeglądamy najlepsze oferty z największych polskich sieci. Kupuj taniej, ciesz się najlepszą jakością!

RTV Euro AGD

Fot.: Trident

Patriot Viper Elite II DDR4 16GB (2x8GB) 4000 CL20 - typ pamięci DDR4, liczba kości pamięci 2 x 8 GB, częstotliwość pracy 4000 MHz, napięcie zasilania 1,35 V. Cena 469 zł . Kup teraz!

G.Skill Trident Z DDR4 (2x16GB) 32GB 3600 CL17 - typ pamięci DDR4, liczba kości pamięci 2 x 16 GB, częstotliwość pracy 3600 MHz, napięcie zasilania 1,35 V. Cena 769 zł . Kup teraz!

. Kup teraz! G.Skill Trident Z5 RGB Black DDR5 32GB (2 x 16GB) 5600 CL36 - typ pamięci DDR5, liczba kości pamięci 2 x 16 GB, częstotliwość pracy 5600 MHz, napięcie zasilania 1,2 V. Cena 2049 zł. Kup teraz!

Media Markt

GOODRAM IRDM Pro 16GB (2x 8GB) Czarny (Pitch Black) - typ pamięci DDR4, liczba kości pamięci 2 x 8 GB, częstotliwość pracy 4000 MHz, napięcie zasilania 1,4 V. Cena 559 zł. Kup teraz!

Media Expert

Fot.: Kingoston

KINGSTON Fury Beast Black - typ pamięci DDR5, liczba kości pamięci 1 x 16 GB, częstotliwość pracy 5600 MHz, napięcie zasilania 1,25 V. Cena 499 zł . Kup teraz!

Morele

Fot.: Corsair

Corsair Vengeance RGB RS (CMG16GX4M2E3200C16) - typ pamięci DDR5, liczba kości pamięci 2 x 8 GB, częstotliwość pracy 3200 MHz, napięcie zasilania 1,35 V. Cena 356,22 zł . Kup teraz!

x-kom

Fot.: Aegis

Patriot 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Viper Steel - typ pamięci DDR4, liczba kości pamięci 2 x 8 GB, częstotliwość pracy 3200 MHz, napięcie zasilania 1,35 V. Cena 309 zł . Kup teraz!

