Taniej o VAT w RTV Euro AGD - najkorzystniejsze okazje

Tylko do czwartku w sieci sklepów RTV Euro AGD trwa promocja o nazwie "Taniej o VAT", w ramach której pojawia się możliwość zakupu sprzętu domowego w niższych cenach oraz na raty.

W sieci sklepów RTV Euro AGD pojawiła się nowa promocja o chwytliwej nazwie: Taniej o VAT. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka produkty objęte promocją. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Kod promocyjny RVAT25033103 w promocji "Taniej o VAT" obowiązuje na wybrane produkty od dnia 28.03.2022 do 31.03.2022 do godz. 23:45 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.

Lodówka LG GBB72MCDGN

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 203 x 59,5 x 68,2 cm

Kolor czarny matowy

Kolor / wykończenie frontu czarny

Kolor / wykończenie boków czarny

Położenie zamrażarki na dole

Bezszronowa (No Frost) pełny No Frost

Sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz LED

Kompresor inverter tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Licowane drzwi tak

Liczba termostatów 2

Liczba agregatów 1

Klasa klimatyczna N, SN, T, ST

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 9 godzin

Klasa energetyczna D

Roczne zużycie energii 215 kWh = 133,30 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki 277 litrów

Pojemność użytkowa zamrażarki 107 litrów

Poziom hałasu 35 dB

Klasa poziomu hałasu B

Cena: 2 999 zł 2 438,19 zł

Lodówka Samsung Bespoke RB34A6B2F22

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 185,3 x 59,5 x 65,8 cm

Kolor czarny

Kolor / wykończenie frontu czarny

Kolor / wykończenie boków grafitowy

Położenie zamrażarki na dole

Bezszronowa (No Frost) pełny No Frost

Sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz LED

Kompresor inverter tak

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Liczba termostatów 2

Liczba agregatów 1

Klasa klimatyczna N, SN, T, ST

Klasa energetyczna F

Roczne zużycie energii 295 kWh = 182,90 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki 230 litrów

Pojemność użytkowa zamrażarki 114 litrów

Poziom hałasu 35 dB

Klasa poziomu hałasu B

Cena: 2 599 zł 2 112,99 zł

Pralka Candy Smart CS34 1052DE/2-S

Sposób załadunku od przodu

Wymiary bez elementów wystających (GxSxW) 34 x 60 x 85 cm

Kolor biały

Kolor drzwiczek biały

Programator (sterowanie) elektroniczne: pokrętło, przyciski

Wyświetlacz elektroniczny tak

Kierunek otwierania drzwiczek w lewo

Możliwość zabudowy pod blatem nie

Silnik inverter nie

Pojemność znamionowa 5 kg

Klasa energetyczna D

Zużycie prądu (100 cykli) 60 kWh = 37,20 zł

Zużycie prądu (cykl) 0,6 kWh

Zużycie wody (cykl) - nowa 38 litrów

Poziom hałasu - wirowanie (nowa) 75 dB

Maksymalna prędkość wirowania 1000 obr/min

Wilgotność resztkowa 62 %

62 % Programy prania 20 stopni, bawełna, delikatny, eco 40-60, higiena, jeans, mix, płukanie, pranie wstępne, syntetyki, szybki 14 min, szybki 30 min, szybki 44 min, wełna/pranie ręczne, wirowanie

Cena: 1 229 zł 999,18 zł

Ekspres DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Typ ekspresu automatyczny

Ciśnienie 19 barów

Moc 1450 W

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Młynek stalowy żarnowy

Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

System grzewczy Thermoblock - podwójny system grzewczy

Sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz kolorowy wyświetlacz TFT

Filtr wymienny filtr do wody

wymienny filtr do wody Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Cena: 3 499 zł 2 844,69 zł

Ekspres Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW

Typ ekspresu automatyczny

Ciśnienie 19 barów

Moc 1500 W

Rodzaj kawy ziarnista, mielona

System spieniający mleko zintegrowany

Młynek ceramiczny

Pojemność zbiornika na wodę 1,7 litra

Pojemność zbiornika na kawę 300 g

System grzewczy sensoFlow

Sterowanie ekran dotykowy

Wyświetlacz wyświetlacz LCD

Filtr Brita Intenza (opcja)

Brita Intenza (opcja) Dostępne napoje Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Cena: 2 649 zł 2 966,64 zł

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Poziom hałasu 70 dB

Czas ładowania 180 min.

Czas pracy 110 min.

Pojemność zbiornika 0,55 litra

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, optyczny vSLAM (kamera), uskoku podłoża

Wirtualna ściana tak, funkcja

Wirtualna latarnia nie

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Funkcja mopowania tak

Sterowanie za pomocą smartfona

Tworzenie mapy pomieszczenia tak

Liczba programów czyszczenia 3

Programy czyszczenia automatyczny, manualny

automatyczny, manualny Funkcje dodatkowe asystent głosowy, funkcja lokalizacji, funkcja mopa, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń

Cena: 1 499 zł 1 218,69 zł

iRobot Roomba i7+

Poziom hałasu 68 dB

Czas ładowania 180 min.

Czas pracy 75 min.

Pojemność zbiornika 0,4 litra

Czujniki akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Wirtualna ściana tak, funkcja

Wirtualna latarnia nie

Nazwa filtra AeroForce

Programy czyszczenia automatyczny, manualny, metodyczny, miejscowy, powtarzania sprzątania, spiralny

automatyczny, manualny, metodyczny, miejscowy, powtarzania sprzątania, spiralny Funkcje dodatkowe 3-stopniowy system odkurzania, asystent głosowy, automatyczne rozpoznawanie stopnia zabrudzenia powierzchni, funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, gruntowne czyszczenie bardziej zabrudzonych powierzchni, inteligentne wykrywanie brudu, odkurzanie punktowe, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń, sterowanie głosowe, współpraca z Google Assistant i Amazon Alexa

Cena: 3 299 zł 2 682,09 zł

iRobot Roomba i7

Poziom hałasu 68 dB

Czas ładowania 180 min.

Czas pracy 75 min.

Pojemność zbiornika 0,4 litra

Czujniki akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

Wirtualna ściana tak, funkcja

Wirtualna latarnia nie

Nazwa filtra AeroForce

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Sterowanie za pomocą smartfona

Tworzenie mapy pomieszczenia tak

Liczba programów czyszczenia 8

Programy czyszczenia automatyczny, manualny, metodyczny, miejscowy, powtarzania sprzątania, spiralny

automatyczny, manualny, metodyczny, miejscowy, powtarzania sprzątania, spiralny Funkcje dodatkowe 3-stopniowy system odkurzania, asystent głosowy, automatyczne rozpoznawanie stopnia zabrudzenia powierzchni, funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, gruntowne czyszczenie bardziej zabrudzonych powierzchni, inteligentne wykrywanie brudu, odkurzanie punktowe, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń, sterowanie głosowe, współpraca z Google Assistant i Amazon Alexa

Cena: 2 299 zł 1 869,09 zł

Odkurzacz Philips Aqua 8000 XC8149/01

Napięcie akumulatora 25,2 V

Poziom hałasu 84 dB

Zasilanie akumulatorowe

Maksymalny czas pracy 80 minut

Czas pracy z funkcją Turbo 28 minut

Czas ładowania 5 godzin

Podświetlenie LED tak

Odkurzacz ręczny tak

Kolor głęboki opal

Bateria litowo-jonowa

Funkcja mycia tak

Regulacja mocy ssania przycisk

Funkcje dodatkowe funkcja Turbo, podświetlenie LED frontowe, tryb Eco

funkcja Turbo, podświetlenie LED frontowe, tryb Eco Zastosowane technologie technologia cyklonowa Philips PowerCyclone 10

Cena: 2 599 zł 2 112,99 zł

Odkurzacz Electrolux Well Q8 WQ81-Allergy UV

Moc wejściowa 29 W

Napięcie akumulatora 25,2 V

Poziom hałasu 80 dB

Zasilanie akumulatorowe

Maksymalny czas pracy 55 minut

Czas pracy z funkcją Turbo 15 minut

Czas ładowania 4,5 godziny

Podświetlenie LED tak

Odkurzacz ręczny tak

Kolor biały

Bateria litowo-jonowa

Funkcje dodatkowe 2 tryby pracy (normalny, max) , podświetlenie LED, podświetlenie LED frontowe

Inne głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, możliwość zawieszenia na ścianie, samostojąca konstrukcja, wyjmowana bateria

głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, możliwość zawieszenia na ścianie, samostojąca konstrukcja, wyjmowana bateria Zastosowane technologie ssawka Electrolux Bed Pro™ z promieniami UV, technologia cyklonowa, technologia czyszczenia szczotki Electrolux BrushRollClean

Cena: 1 399 zł 1 137,39 zł

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Moc 29 W

Maksymalny poziom hałasu 61 dB

Minimalny poziom hałasu 31 dB

Maksymalna wielkość pomieszczenia 40 m2

Wydajność 320 m3/h

Współczynnik CADR 320 m3/h

Technologia oczyszczania wielostopniowa

Filtracja powietrza 3-stopniowa

Czujniki jakości powietrza, PM 2,5

jakości powietrza, PM 2,5 Filtry HEPA, węglowy, wstępny

HEPA, węglowy, wstępny Tryby pracy automatyczny, nocny, użytkownika

Cena: 599 zł 486,99 zł

Sharp KC-G60EUW

Moc 55 W

55 W Maksymalny poziom hałasu 53 dB

53 dB Minimalny poziom hałasu 24 dB

24 dB Maksymalna wielkość pomieszczenia 50 m2

50 m2 Wydajność 408 m3/h

408 m3/h Współczynnik CADR 408 m3/h

408 m3/h Technologia oczyszczania Plasmacluster

Plasmacluster Filtracja powietrza 4-stopniowa

4-stopniowa Czujniki kurzu, nieprzyjemnych zapachów, PM 2,5, ruchu, światła, temperatury, wilgotności

kurzu, nieprzyjemnych zapachów, PM 2,5, ruchu, światła, temperatury, wilgotności Filtry HEPA 13, nawilżający, węglowy, wstępny

HEPA 13, nawilżający, węglowy, wstępny Tryby pracy automatyczny, nocny, usuwania bakterii i wirusów

automatyczny, nocny, usuwania bakterii i wirusów Informacje dodatkowe blokada rodzicielska, programy specjalne, technologia Plasmacluster Ion HD, timer, tryb automatyczny, wskaźnik zabrudzenia filtra, wydajność nawilżania 630 ml/godz., wyświetlacz, zbiornik na wodę

Cena: 3 299 zł 2 682,09 zł

