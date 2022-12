Tańsze alternatywy urządzenia Thermomix - niezastąpione w świątecznych przygotowaniach!

Popularny robot kuchenny jest marzeniem w niejednej kuchni. Niestety dla wielu osób jego cena może być zbyt wysoka. Jakie zamienniki możemy znaleźć na rynku? Czy warto postawić na tańsze zamienniki?

Thermomix to wielofunkcyjne urządzenie, które w ostatnich latach bije rekordy popularności. W 2021 roku, sprzedano 220 000 urządzeń mając na uwadze wyłącznie polski rynek. Staliśmy się liderem, co zaowocowało nagrodzeniem krajowej spółki Vorwerk Polska tytułem Market of the Year. Ten robot kuchenny potrafi siekać, mieszać, smażyć, gotować, ważyć, a nawet fermentować produkty. Posiada także wyświetlacz, dzięki któremu możemy na bieżąco śledzić przepisy z bogatej bazy dań. Zaoszczędzamy z nim czas, uczymy się wielu nowych recept i mamy większą pewność, że dana potrawa będzie naprawdę udana.

Jest to jednak produkt ekskluzywny, na który nie każdy może sobie pozwolić. Cena najnowszego modelu waha się między 5 a 6 tysiącami złotych. Z tego powodu na rynku powstało wiele podobnych robotów, w tym nawet wersje wyprodukowane przez Lidl czy Biedronkę. Zobacz, jakie modele uznaliśmy za najciekawsze i wybierz ten, który spełni Twoje potrzeby i będzie Cię satysfakcjonował.

Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.124SI

Cena ok. 3999 zł

Specyfikacje

Moc: 1400 W

Pojemność misy roboczej: 7 litrów

Pojemność kielicha: 1,6 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Funkcje: ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, mieszanie

Praca pulsacyjna: tak

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Funkcje dodatkowe: podgrzewanie indukcyjne

Wyposażenie

2 misy robocze

blender

hak do zagniatania ciasta

instrukcja obsługi w języku polskim

karta gwarancyjna

mieszadło elastyczne

mieszadło K

osłona przed chlapaniem

trzepaczka

Kenwood Cooking Chef XL KCL95.424SI

Cena ok. 3590 zł

Specyfikacje

Moc: 1200 W

Pojemność misy roboczej: 7 litrów

Pojemność kielicha: 1,6 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Funkcje: mielenie mięsa, ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, mieszanie, tarcie na wiórki, krojenie na plastry

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak

Funkcje dodatkowe: wbudowana waga, możliwość rozbudowy, łatwy demontaż, mieszanie planetarne

Wyposażenie

2 misy robocze

3 sitka

6 tarcz

blender

hak do zagniatania ciasta

maszynka do mielenia

mieszadło elastyczne

mieszadło K

osłona przed chlapaniem

trzepaczka

KENWOOD CookEasy+ CCL50.A0CP

Cena ok. 4499 zł

Specyfikacje

Moc silnika: 550 W

Pojemność misy roboczej: 3 l

Liczba poziomów obrotów: 12

Regulacja obrotów: Mechaniczna-płynna

Łączność Wi-Fi

Wyposażenie

Kosz do gotowania na parze

Łopatka

Trzepaczka

Waga kuchenna

SAM COOK PSC-11

Cena: ok. 2499 zł

Specyfikacje

Moc: 1400 W

Pojemność misy roboczej: 4.5 l

Liczba poziomów obrotów: 13

Konstrukcja: Antypoślizgowa podstawa, Misa ze stali nierdzewnej, Ostrza ze stali nierdzewnej

Wyposażenie

Akcesoria do gotowania na parze

Koszyczek

Książka z przepisami

Miarka

Mieszadło

Misa

Motylek

Nóż ze stali szlachetnej

Pokrywa

Popychacz

Tarcza dwustronna do ciecia i tarcia

Eldom Perfect Mix 2 MFC2500

Cena: ok. 1499 zł

Specyfikacja

Moc: 1300 W

Pojemność misy roboczej: 3,5 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Liczba poziomów obrotów: 12

Wyposażenie

dwustronna tarcza do szatkowania

instrukcja obsługi w języku polskim

karta gwarancyjna, końcówka do mieszania

końcówka do ubijania

kosz do gotowania na parze

miarka

misa robocza z pokrywą

szpatułka

Robot kuchenny ELDOM Perfect Mix 2 MFC2500

MPM iCoook MRK-18

MPM iCoook MRK-18; euro.com.pl

Cena: ok. 1599 zł

Specyfikacje

Moc: 1300 W

Pojemność misy roboczej: 3,5 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Liczba poziomów obrotów: 12

Gotowanie na parze: tak

Funkcja ważenia: tak

Pojemność: 2,3 l

Regulacja temperatury: 31 do 120 stopni C

Wyposażenie

Dzbanek ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej Końcówka do ubijania

Kosz do gotowania na parze

do gotowania na parze Łopatka, miarka

Naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą

Nóż do siekania i wyrabiania

Przystawka do mieszania

Tarcza do krojenia w plastry i siekania

TEFAL FE90B137 i-Companion

TEFAL i-Companion; mediaexpert.pl

Cena: ok. 3599 zł

Specyfikacje

Moc: 1550 W

Praca pulsacyjna: Tak

Regulacja obrotów: elektroniczno-skokowa

Liczba poziomów obrotów: 13

Robot planetarny: Nie

Pojemność: 4,5 l

Programy: 4

Wyposażenie

Koszyk do gotowania na parze ze stali nierdzewnej

ze stali nierdzewnej Mieszadło

Ostrze do blendowania i mielenia

do blendowania i mielenia Ostrze do wyrabiania ciasta i kruszenia lodu

do wyrabiania ciasta i kruszenia lodu Przystawka do ubijania, ugniatania i wyrabiania

do ubijania, ugniatania i wyrabiania Waga kuchenna

Silvercrest Kitchen Tools Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

Cena: 2499 zł.

Specyfikacje

Maks. pobór mocy: 1200 W: 1050 W (funkcja gotowania), 1000 W (mieszanie)

Prędkość obrotowa: ok. 125–5500 obr./min

Długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

Regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

Materiał: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, silikon

Wyposażenie

miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l

wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw

nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek

pokrywa z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu.

wkład z ostrzami

szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

Robot kuchenny zwany potocznie Lidlomixem jest dostępny w sieci sklepów Lidl w cenie 2499 zł.

Monsieur Cuisine Connect SKMS 1100 A1, 1100 W

Cena: 1899 zł

Specyfikacje

duży 7-calowy (17,78 cm), kolorowy wyświetlacz pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT - 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku

funkcja Wi-Fi

3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

Wyposażenie

pojemnik blendera ze stali nierdzewnej

pokrywka z otworem do napełniania i miarką

nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, płaska

wkład do gotowania

wkład z ostrzami

nasadka do mieszania

szpatułka (z wyjmowaną silikonową końcówką)

Monsieur Cuisine Connect SKMS 1100 A1, 1100 W będzie ponownie dostępny w sieci sklepów Lidl. Szukaj robota pod tym linkiem.

