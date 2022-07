Tańsze paliwo na stacjach benzynowych? To możliwe dzięki aplikacjom mobilnym

Samochodowy wyjazd na wakacje to świetny sposób na urlop. Niestety, ostatnimi czasu ceny paliw mocno dają nam we znaki. Na szczęście jest kilka sposobów na zmniejszenie opłat za benzynę - często kryją się one w aplikacjach mobilnych stacji benzynowych.

Spis treści

Karty lojalnościowe to często najlepszy sposób na zdobycie dobrej zniżki na paliwo na stacji benzynowej. Na szczęście bardzo łatwo możemy mieć wszystkie swoje karty w jednym miejscu - dzięki mobilnym aplikacjom. Sprawdzamy, jakie aplikacje oferują polskie stacje benzynowe, a także w jaki sposób odebrać w nich wakacyjne rabaty na benzynę, olej napędowy i LPG!

Oto wszystkie aplikacje mobilne, które oferowane są wśród polskich stacji benzynowych, wraz z obecnymi zniżkami na paliwo. Nie chcąc wprowadzać arbitralnej hierarchizacji, stacje posegregowaliśmy alfabetycznie

Zobacz również:

AMIC - AMIC Energy

Na Austriackim AMICu również znajdziemy dobrą ofertę promocyjną na paliwa. Firma zorganizowała akcję Ale rabat!, dzięki której w każdą środę między 29 czerwca a 31 lipca 2022 roku, na stacji znajdziemy paliwa w zdecydowanie niższych cenach. Co ciekawe, poza zniżką 30 gr/l na diesel i benzynę Pb95, AMIC oferuje też obniżkę o 10 gr na gaz LPG i benzynę Bp 98. Rabat ten obowiązuje na maksymalnie 70 litrów paliwa, warto też dodać, że możemy zatankować nie tylko do baku naszego pojazdu, ale także do kanistra - nie jest to zabronione w regulaminie.

Skorzystanie z promocji na stacjach AMIC również jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować naszą fizyczną kartę w aplikacji, dzięki czemu dostaniemy pełny dostęp do powyższego rabatu. Co więcej, w aplikacji znajdziemy też inne obniżki w ramach programów lojalnościowych - między innymi akcję, w ramach której możemy zamienić nasze zebrane punkty na kolejne rabaty aż do 7 gr/l. W programie znajdziemy też możliwość doprowadzenia nas do najbliższej stacji benzynowej, dodatkowe rabaty i kupony, a także możliwość wyboru naszej stacji domowej, wraz z informacją o cenie wybranego paliwa.

BP - Karta Payback

Stacje BP jako jedyne u nas w kraju nie posiadają swojego własnego programu lojalnościowego - korzystają one z karty Payback. Jednak w ramach tej karty przygotowana została akcja Tańsze wakacje z BP. W jej ramach, korzystając z zarejestrowanej karty Payback, otrzymamy obniżkę 30 gr/l na diesel i benzynę oraz 10 gr/l na gaz LPG - do maksymalnie 50l. Możemy też skorzystać z promocji z niezarejestrowaną kartą, jednak wtedy obniżka obejmie tylko benzynę i diesel i wyniesie zaledwie 10 gr/l.

W aplikacji Payback znajdziemy multum możliwości. Po zarejestrowaniu naszej karty możemy sprawdzić stan jej konta, znaleźć najlepsze przeceny i kupony, a także kupić produkty za nasze punkty. Co więcej, aplikacja udostępnia najlepsze oferty ze wszystkich swoich sklepów partnerskich, więc znajdziemy tam o wiele więcej niż tylko to, co oferuje stacja BP.

Circle K - Circle K

Inaczej działa program obniżek w Circle K. Norweski koncern, znany wcześniej w Polsce ze stacji Statoil, od 11 maja oferuje nowy program obniżek cen paliwa Circle K EXTRA. Tankując łącznie 50l paliwa (tankowania kumulują się) i używając karty lojalnościowej, dostaniemy voucher z rabatem na kolejne tankowanie. Obniżka wynosi 10 gr/l za paliwa zwykłe i 15 gr/l za paliwa premium. Jednakże w czasie trwania promocji możemy otrzymać jedynie dwa takie vouchery, nie mamy z kolei informacji o limitach dotyczących pojedynczego tankowania.

W aplikacji Circle K dostaniemy nie tylko dostęp do naszej karty lojalnościowej i rabatów oraz kuponów. Aplikacja również pokaże nam najbliższe stacje, możliwe jest też podpięcie do niej naszej karty płatniczej w celu tankowania bezobsługowego na wybranych stacjach. Mamy też dzięki temu dostęp do naszej historii tankowania.

LOTOS - Lotos Navigator

Promocja na stacjach LOTOS wygląda bardzo podobnie do tej na Orlenie - zapewne związane jest to też z połączeniem się tych spółek. W wakacyjne miesiące trzykrotnie diesel i benzynę zatankujemy z rabatem 30 gr/l. Również tak jak ma to miejsce na Orlenie, maksymalne jednorazowe tankowanie ustalono na 50l paliwa.

Co ciekawe, LOTOS wymaga od swoich klientów skorzystania z aplikacji w celu uzyskania rabatu. Przed płatnością powinniśmy aktywować w niej jeden z trzech comiesięcznych kuponów, a następnie okazać go osobie na kasie, wraz z naszą kartą w formie wirtualnej lub plastikowej. Warto też pamiętać, że za paliwo zatankowane w ten sposób nie otrzymamy punktów lojalnościowych.

Co jeszcze znajdziemy w aplikacji Navigator? Na pewno, jak nazwa wskazuje, doprowadzi nas ona do najbliższej stacji Lotosu. Mamy też punkty lojalnościowe i nagrody za nie, a także kupony z dodatkowymi okazjami i oczywiście dostęp do wirtualnej karty Navigator. Zobaczymy też historię transakcji, dostępna jest też opcja zapisywania ulubionych promocji i kuponów. Aplikacja jest intuicyjna, działa sprawnie i jest raczej przejrzysta.

Orlen - Orlen Vitay

O promocji na paliwa na Orlenie od samego początku jej ogłoszenia jest bardzo głośno. Koncern, w ramach programu Letnia promocja rabatowa, oferuje zniżkę -30 gr/litr paliwa. Możemy ją odebrać od 1 lipca do 31 sierpnia, z kilkoma ograniczeniami. Dostajemy tylko trzy rabatowane tankowania na miesiąc, a każde z nich nie może przekroczyć 50l objętości. Co ważne, przeceną objęta jest benzyna oraz diesel - gaz LPG kupimy tylko w regularnej cenie.

Skorzystanie z promocji za pomocą aplikacji jest banalnie proste. Wystarczy tylko przed zapłaceniem za zakupy aktywować jeden z dostępnych kuponów promocyjnych, a następnie przy transakcji zeskanować naszą wirtualną kartę Vitay. Obniżka zostanie automatycznie naliczona, a my będziemy mogli cieszyć się z pełnego baku w lepszej cenie.

Oczywiście aplikacja nie oferuje tylko tej promocji. Poza wirtualną kartą możemy zbierać tutaj punkty lojalnościowe Vitay, które wymienimy na różne przedmioty - zarówno przekąski na stacji, jak i większe sprzęty RTV i AGD. Mamy też do dyspozycji mapkę najbliższych stacji Orlen, a także dodatkowe kupony, dzięki którym kupimy określone zestawy taniej lub z większym bonusem punktowym. Aplikacja pozwala nam też połączyc swoją kartę płatniczą i dokonywać płatności za pomocą Orlen Pay.

Shell - Shell

Aktualnie stacja Shell nie przygotowała żadnego specjalnego programu rabatowego na benzynę. Jednak możemy się spodziewać, że koncern się na to zdecyduje, patrząc na konkurencyjne oferty przygotowywane przez inne firmy zajmujące się dystrybucją paliwa.

Aplikacja Shell jest bardzo przejrzysta i intuicyjna, Mamy w niej wgląd do naszej wirtualnej karty, a także rabatów i kuponów, które są dla nas dzięki niej dostępne. Możemy też ustawić ShellPay, znajdziemy tu najbliższe stacje benzynowe, a także sprawdzimy stan swojego konta lojalnościowego.