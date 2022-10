Tańszy S22 Ultra to już stara śpiewka. Lepiej wziąć ten Galaxy A53 za bezcen w świetnej promocji

Promocje Samsunga nie mają końca. Producent może i przecenia swoje najdroższe flagowce, ale mało kto chce płacić ogromne kwoty za telefon. Fajnie, że rozsądne pozycje ze średniej półki też doczekały się niezłych przecen!

Wrzesień to często czas dobrych przecen na elektronikę. Powrót dzieci do szkoły, nadciągające rozpoczęcie roku akademickiego i zakończenie wakacyjnych podróży to idealny czas na rozpoczęcie wyprzedaży najbardziej potrzebnych sprzętów. Robi to też Samsung i na szczęście nie skupia się tylko na swoich najdroższych produktach - chociaż nawet S22 Ultra możemy wyrwać znacznie taniej.

W ofercie promocyjnej producenta mamy więc sporo interesujących rabatów. Samsung oferuje na przykład promocję na Galaxy S21 FE. Teraz możemy też kupić Galaxy A53 po naprawdę sporej przecenie - pytanie tylko, czy jest to telefon wart zachodu?

Nowa promocja Samsunga

Najnowsza oferta to stary, dobry rabat. Już teraz możemy kupić Galaxy A53 aż o 400 zł taniej! To świetna okazja aby wymienić swój stary telefon na bardzo kompetentną propozycję od Samsunga, która łączy w sobie dopracowane oprogramowanie firmy wraz ze świetną jakością wykonania i pięknym ekranem. Co więcej, dzięki tej promocji kupując Galaxy A53 w oficjalnym sklepie Samsunga, zapłacimy za niego jedyne 1699 zł.

Galaxy A53 - czy warto go kupić?

Ten telefon od Samsunga to naprawdę niezły przedstawiciel średniej półki. Trzeba jednak przyznać, że jest to też segment rynku, gdzie konkurencja między producentami jest najbardziej zaciekła. Sprawdźmy więc, co przemawia za, a co przeciw zakupowi tego telefonu:

ZA

Najlepsze aparaty w tej półce cenowej

Wyśmienity wyświetlacz AMOLED 120 Hz

Bardzo długie wsparcie producenta

Świetny design

PRZECIW

Wolne ładowanie

Wydajność trochę gorsza od konkurencji

Konieczność dokupienia ładowarki

Jak widać, telefon jest naprawdę ciekawy i ma sporo plusów, a jego wady można zaakceptować dzięki tak dobrej przecenie. Według nas jest to świetna okazja do zakupu. Jeśli zaś szukacie innych smartfonów ze średniej półki, nad którymi warto się zastanowić, przygotowaliśmy artykuł o najlepszych smartfonach do 1500 zł - znajdziecie tam sporo dobrych propozycji!