Tańszy wariant Galaxy S23 Ultra może kosztować prawie 7000 zł! Porównujemy ceny smartfona z poprzednich lat

Nowe flagowce Samsunga zadebiutują na rynku 1 lutego.

Galaxy S23 Ultra będzie najwyższym modelem wśród tegorocznych flagowców Samsunga. Urządzenie ma zaoferować kilka istotnych funkcji oraz rozwiązań, których zabraknie w tańszych wersjach smartfona. Wśród najważniejszych cech z całą pewnością należy wymienić aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, który trafi tylko do najdroższego wariantu flagowca. Podobnie sprawa wygląda z rysikiem S Pen oraz pojemniejszą baterią i większą przekątną ekranu. Wszystkie te dodatki sprawiają, że model S23 Ultra będzie wyraźnie droższy od pozostałych wersji urządzenia.

Na Twitterze pojawiła się seria przecieków, sugerujących ceny tegorocznych flagowców Samsunga. Autorem informacji jest Roland Quandt - leakster znany z udostępniania przedpremierowych informacji na temat nadchodzących smartfonów. Na koncie użytkownika możemy znaleźć posty, które zdradzają hiszpańskie oraz czeskie ceny modelu Galaxy S23 Ultra. W przypadku kraju położonego nad Morzem Śródziemnym najtańszy wariant urządzenia ma kosztować 1409 euro (ok. 6636 zł). Nas jednak o wiele bardziej powinny interesować ceny w Czechach, ponieważ nasi sąsiedzi również posiadają swoją własną walutę (korona czeska).

S23 Series pricing from a Czech retailer:



S23 8/128GB 23.490 CZK = 986 Euro

S23 8/256GB 24.990 CZK = 1049 Euro



S23+ 8/256GB 29.990 CZK = 1259 Euro

S23+ 8/512GB 32.990 CZK = 1389 Euro



S23U 8/256GB 34.990 CZK = 1469 Euro

S23U 12/512GB 39.490 CZK = 1659 Euro — Roland Quandt (@rquandt) January 26, 2023

Wygląda na to, że ten sam wariant flagowca (Galaxy S23 Ultra 8/256 GB) będzie kosztował w Hiszpanii o 60 euro (ok. 282 zł) mniej. Należy mieć na uwadze, że są to jedynie przecieki - chociaż w przypadku premiery iPhone'a 14 większość spekulacji dotyczących cen okazała się prawdą.

Sprawdźmy więc jak kwota za tegorocznego Galaxy S23 Ultra, w wariancie 8/256 GB, ma się do cen najtańszych wersji tego smartfona w poprzednich latach. Na potrzeby tego porównania wezmę pod uwagę - najmniej optymistyczne - czeskie ceny. Nadmienię jednak, że w sieci pojawiły się także spekulacje na temat cen niemieckich, które są niemalże identyczne, jak sugerowane kwoty w Hiszpanii (1399 euro za S23 Ultra 8/256 GB).

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB

Spekulowana cena: 6918 zł (1469 euro)

Galaxy S22 Ultra 12/256 GB

Cena w dniu premiery: 6399 zł

Galaxy S21 Ultra 12/256 GB