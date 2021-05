Targi IFA 2021 oficjalnie ODWOŁANE!

IFA 2021 miały wrócić na pełną skalę we wrześniu 2021 roku w Berlinie. Jednak organizatorzy targów elektroniki użytkowej odwołali wydarzenie.

Choć targi MWC w Barcelonie odbywają się w tym roku, nie stanie się tak w przypadku IFA w Berlinie. Organizatorzy odwołali wydarzenie powołując się na szybkie pojawianie się nowych wariantów COVID-19 oraz utrzymującą się niepewność związaną z wdrażaniem szczepionek na całym świecie. Co prawda, według danych Bloomberga podano już ponad 1,51 miliarda dawek szczepionek, niestety w większości tylko w USA, Europie i Chinach. To nadal za mało.

Do tego część terenów, na których organizowane są targi, jest wykorzystywana jako szpital polowy i centrum szczepień. Prawdopodobnie miejsca pozostaną zajęte dłużej niż było to planowane. Mając na uwadze to wszystko, organizatorzy myślami są przy IFA 2022. Wracając do wyżej wspomnianych targów MWC, które mają rozpocząć się w czerwcu, warto wspomnieć, że z powodu niepewności związanej z COVIDEM-19, zrezygnował z nich już Samsung.

