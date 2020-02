Targi Mobile World Congress 2020 mogą zostać odwołane!

Do marek, które wycofały się z targów, dołączył Facebook. To chyba przeważyło szalę i organizator ma podjąć decyzję, czy w ogóle się odbędą.

Targi Mobile World Congress to jedno z największych wydarzeń IT na świecie. Producenci pokazują tu swoje flagowce oraz planowane modele, nierzadko mają podczas nich miejsce premiery nowych linii urządzeń. Tegoroczne mają odbyć się w dniach 24-27 lutego w Barcelonie, jednak koronawirus sprawił, że wycofało się wielu producentów - w tym LG, Amazon, Nvidia, Sony, vivo. Wczoraj odpuścił je sobie Intel, dzisiaj - Facebook. Wszystko to sprawiło, że MWC zaczęły przypominać nie światowej klasy wydarzenie, a.. hm... niewielką imprezę. GSMA, czyli organizatorzy Mobile World Congress, ogłosili, że w tej sytuacji należy rozważyć, czy w ogóle ma ona sens? Co prawda kilku większych wystawców będzie (np. Huawei), ale całokształt prezentuje się niezwykle ubogo.

GSMA ma przez kolejne dwa dni rozważyć wszystkie "za" i "przeciw", a następnie podjąć decyzję - o której poinformuje świat 14 lutego. Już zapowiedziano specjalną konferencję w tej sprawie. Jeżeli targi zostałyby odwołane, byłaby to rzecz bez precedensu. Choć głośno się o tym, nie mówi, wystawcy z całego świata obawiają się chińskich producentów, a konkretniej - ludzi, którzy przybędą do Barcelony z Chin. Jest to tajemnica poliszynela, z której również Chińczycy zdają sobie sprawę, dlatego np. Huawei zapowiedział, że w targach wezmą udział wyłącznie pracownicy firmy z Europy.

Jaką decyzję podejmie GSMA? Tego nie wie nikt, dlatego z niecierpliwością czekamy na piątek.