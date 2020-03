Targi Taipei Game Show 2020 definitywnie odwołane, koronawirus znowu wygrał

Sympatycy elektronicznej rozrywki muszą właśnie liczyć się z kolejną stratą. Organizatorzy Taipei Game Show 2020 poinformowali o definitywnym odwołaniu targów.

Koronawirus nie daje za wygraną, w obliczu globalnej pandemii kolejni organizatorzy imprez kulturowych czy sportowych decydują się na odwołanie zaplanowanych wcześniej wydarzeń. W tym roku straciliśmy już między innymi targi MWC, E3 czy GDC (choć te mogą się jeszcze odbyć). Plan ratunkowy wdrożyli również pomysłodawcy Taipei Game Show 2020.

Impreza ta miała się początkowo odbyć w lutym, ale zdecydowano się ją przenieść na końcówkę czerwca (25-28). Niestety, również to nie pomogło uratować tego wyjątkowego wydarzenia. Jak właśnie poinformowano, ze względu na szerzącą się pandemię COVID-19 i związane z tym obostrzenia w gromadzeniu się osób, Targi Taipei Game Show 2020 zostały definitywnie i nieodwracalnie odwołane. Oznacza to, że na ich kolejną edycję będziemy musieli poczekać aż do 2021 roku.

Po konsultacjach z wystawcami oraz władzami, ogłaszamy, że Taipei Game Show 2020 oraz Asia Pacific Game Summit zostają odwołane. Przygotowujemy aktualnie pełne finansowe rekompensaty dla wszystkich osób, które wniosły już opłaty. - Organizatorzy Taipei Game Show 2020.

Nie wszystko jednak stracone, komitet organizacyjny w dalszym ciągu planuje zorganizowanie „Online Business Matching Event” oraz „Taipei Game Show LIVE!”, aby zaprezentować najnowsze ogłoszenia i aktualności za pośrednictwem sieci. Więcej szczegółów na temat tych wydarzeń powinniśmy poznać już wkrótce, a pojawią się one m.in. na oficjalnej stronie targów.

źródło: tgs.tca.org.tw