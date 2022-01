Te filmy i seriale zaraz znikną z oferty Netflix!

W tym tygodniu z platformy zniknie jedynie kilka produkcji. Sprawdźcie jakich!

Spis treści

Po czystce, jaką na przełomie 2021 i 2022 roku urządził nam Netflix, tym razem platforma zdecydowała się na usunięcie jedynie kilku produkcji. W ciągu najbliższych siedmiu dni ofertę Netflix opuści m.in. kryminał "Kłamstwo doskonałe" z Hellen Mirren i Ianem McKellenem w rolach głównych.

"Kłamstwo doskonałe"

Zawodowy oszust Roy Courtnay nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w internecie dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish. W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Bill Condon

: Bill Condon Scenariusz : Jeffrey Hatcher

: Jeffrey Hatcher Gatunek : dramat, kryminał

: dramat, kryminał Obsada : Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson

: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Jim Carter, Mark Lewis Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson Dostępny do: 7 stycznia

"Straszny film 2"

Cindy Campbell stara się na nowo ułożyć sobie życie po tragicznych wydarzeniach, jakie przeżyła rok wcześniej. Chodzi do nowej szkoły, poznaje nowych przyjaciół. Pewnego razu wraz z przyjaciółmi otrzymuje zaproszenie od profesora Oldmana do starego zamczyska, by wziąć udział w pewnym eksperymencie. Na miejscu Cindy zastaje gospodarza domu Hansona, jeżdżącego na wózku inwalidzkim Dwighta i samego profesora Oldmana. Z czasem przekonuje się, że zamczysko nawiedza dawny właściciel.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Keenen Ivory Wayans

: Keenen Ivory Wayans Scenariusz : Dave Polsky, Michael Anthony Snowden, Shawn Wayans, Marlon Wayans

: Dave Polsky, Michael Anthony Snowden, Shawn Wayans, Marlon Wayans Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Anna Faris, Tim Curry, Chris Elliott, David Cross, Regina Hall, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Christopher Masterson, Kathleen Robertson

: Anna Faris, Tim Curry, Chris Elliott, David Cross, Regina Hall, Shawn Wayans, Marlon Wayans, Christopher Masterson, Kathleen Robertson Dostępny do: 8 stycznia

Wszystkie filmy i seriale, które znikną z Netflix:

poniedziałek (3 stycznia)

Heavy Rescue: 401

środa (5 stycznia)

Osierocony Brooklyn

piątek (7 stycznia)

Kłamstwo doskonałe

sobota (8 stycznia)

Straszny film 2

Zobacz także: Film "Jak pokochałam gangstera" dostępny już wkrótce! Sprawdź nowości Netflix!