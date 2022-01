Te filmy zaraz znikną z Netflix! Wśród nich polskie klasyki!

W tym tygodniu usuwanych produkcji będzie więcej, niż premier. Sprawdźcie, czego zaraz zabraknie na Netflix!

W ciągu najbliższych siedmiu dni z oferty Netflix zniknie znacząca ilość produkcji. Wśród nich znajdziemy wiele polskich filmów, takich jak "Złoto Dezerterów", "Pana Tadeusza", "Sarę", czy "Tato".

"Pan Tadeusz"

"Pan Tadeusz" opowiada o nadziejach na pokonanie rosyjskiego zaborcy i odzyskanie własnego państwa, jakie na krótko rozbudził w Polakach cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Bohaterem tytułowym jest "młody panek" z rodu Sopliców, zakochany w młodziutkiej Zosi, wnuczce Stolnika z rodu Horeszków, a uwodzony przez starszą od nich obojga Telimenę.

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Andrzej Wajda

: Andrzej Wajda Scenariusz : Jan Nowina Zarzycki, Andrzej Wajda, Piotr Wereśniak

: Jan Nowina Zarzycki, Andrzej Wajda, Piotr Wereśniak Gatunek : dramat, kostiumowy

: dramat, kostiumowy Obsada : Michał Żebrowski, Alicja Bachleda-Curruś, Bogusław Linda, Marek Kondrat, Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn

: Michał Żebrowski, Alicja Bachleda-Curruś, Bogusław Linda, Marek Kondrat, Grażyna Szapołowska, Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn Dostępny do: 14 stycznia

"Imigrantka"

Jest rok 1921. Dwie młode Polki, siostry – Ewa i Magda wyruszają do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Zanim jednak spełni się ich amerykański sen muszą przejść selekcję na Ellis Island. Chora na gruźlicę Magda zostaje zatrzymana i poddana kwarantannie, a zdana tylko na siebie Ewa rozpoczyna zdobywanie Ameryki na własną rękę. Niestety szybko przekonuje się, że młoda Polka bez znajomości i referencji na Manhattanie nie może liczyć na zbyt wiele. Trafia na ulicę, gdzie jej przewodnikiem i opiekunem zostaje Bruno, który wciąga ją w nowojorski półświatek brudnych interesów i prostytucji. Ewa przypadkowo poznaje również kuzyna Brunona – Orlando, który swoimi obietnicami na nowo rozbudzi w dziewczynie marzenia i nadzieje.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : James Gray

: James Gray Scenariusz : James Gray, Ric Menello

: James Gray, Ric Menello Gatunek : melodramat

: melodramat Obsada : Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Jeremy Renner, Dagmara Dominczyk, Angela Sarafyan, Ilya Volok

: Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Jeremy Renner, Dagmara Dominczyk, Angela Sarafyan, Ilya Volok Dostępny do: 14 stycznia

"Dzień Bastylii"

Kieszonkowiec Michael Mason kradnie torbę Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael. Agent CIA chce na własną rękę odnaleźć kieszonkowca, zanim zrobi to francuska policja. Szybko odkrywa jednak, że za atakami stoi ktoś inny. Zoe, Michael i Sean mają teraz jeden cel i 24 godziny na to, żeby znaleźć sprawców zamachów.

Kraj produkcji : Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

: Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Reżyseria : James Watkins

: James Watkins Scenariusz : James Watkins, Andrew Baldwin

: James Watkins, Andrew Baldwin Gatunek : akcja

: akcja Obsada : Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon, Thierry Godard, José Garcia, Vincent Londez

: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon, Thierry Godard, José Garcia, Vincent Londez Dostępny do: 14 stycznia

Wszystkie filmy i seriale usuwane z Netflix w tym tygodniu:

środa (12 stycznia)

Cień

O Yeti!

Zabójczy Jacques

Fala

Jay i Cichy Bob powracają

Casablancas: The Man Who Loved Women

piątek (14 stycznia)

Richard Jewell

Wygrany

Bandyta

Pan Tadeusz

Uprowadzenie Agaty

Berlin Calling

We Are Yong. We Are Strong,

Sanktuarium

Złoto dezerterów

Sarajevo

Imigrantka

Tato

Stereo

Sara

Dzień Bastylii

Klub Jimmy'ego

niedziela (16 stycznia)

Pamiątka

Diabelski młyn

