Te frytkownice kupisz w Lidlu w niskiej cenie. Co znalazłam w ofercie?

Sklep internetowy Lidla jest nie od dziś jednym z popularniejszych serwisów, gdy mowa o sprzętach AGD w atrakcyjnej cenie. W ofercie pojawiła się m.in. zasobna ilość frytkownic - również modeli od znanych marek. Oto kilka urządzeń, na które warto zwrócić uwagę.

Co potrafią frytkownice? Idea, użytkowanie, funkcjonalność

Pierwsza w historii frytkownica została stworzona już w 1937 roku, jednak tradycję spożywania frytek datuje się już na XVII wiek (konkretniej w Belgii). Chęć stworzenia sprzętu przeznaczonego do przyrządzania uwielbianej przekąski nie jest dla większości z nas zaskoczeniem. Nowoczesne sprzęty posiadają liczne zabezpieczenia oraz rozbudowane funkcje - frytkownica jest przeznaczona do wielu rodzajów składników, które wymagają smażenia w głębokim oleju - w tym m.in. faworki. Zważając na przeznaczenie oraz parametry, urządzenie poradzi sobie w tej roli znacznie lepiej niż patelnia lub garnek. Ponadto, gwarantuje równomierne smażenie. Nie sposób zapomnieć o wyróżnieniu frytkownic beztłuszczowych. Mechanizm pracy opiera się na gorącym powietrzu, które pod wpływem wirowania - przypieka składniki na zaledwie odrobinie tłuszczu. Jest to znacznie zdrowsza, ale i droższa alternatywa. Zważając na szeroki zakres tego typu sprzętów w sieci sklepów Lidl, postanowiliśmy przygotować małe zestawienie najbardziej atrakcyjnych modeli.

Te frytkownice znajdziesz w Lidlu - przegląd modeli

Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest Smart XL z Wi-Fi

Przygotowywanie przekąsek za pomocą gorącego powietrza to nie jedyna zaleta modelu. Jest to sprzęt Smart, a dzięki łączności z aplikacją - mamy możliwość otrzymywania powiadomień na smartfona o zakończeniu programu, zapisywania przepisów i nie tylko. Frytkownica pomieści aż 1,4 kg frytek, tak więc możesz przyrządzić posiłek dla całej rodziny podczas jednego cyklu.

Parametry techniczne:

Pojemność: 5,2 l

Regulacja temperatury: od 60 do 200 stopni

Moc: 2150 W

Dodatkowe funkcje: 10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru, 60-minutowy zegar, funkcja automatycznego czuwania, z połączeniem z aplikacją Lidl Home za pomocą funkcji WLAN

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Mini frytkownica Silvercrest SFM 850 A5

Mało miejsca w kuchni? To nie powód, aby rezygnować z posiadania wymarzonej frytkownicy. Powyższy model cechuje kompaktowy rozmiar wraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Stosunkowo małe urządzenie pozwala na przygotowanie blisko pół kilograma frytek! Jak w przypadku poprzedniego urządzenia, sprzęt posiada specjalną powłokę uniemożliwiającą przywieranie oraz zdejmowaną pokrywę.

Parametry techniczne:

Pojemność: ok. 0,89 l przy znaku Max

Regulacja temperatury: bezstopniowa, max. 190 stopni

Moc: 850 W

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa z podwójnym koszem GOURMETmaxx 2x 3,8 l

Pojemna frytkownica od firmy GOURMETmaxx posiada aż 6 programów: frytowanie, smażenie, pieczenie, suszenie, rozmrażanie oraz podgrzewanie. Dzięki budowie, mamy do dyspozycji 2 niezależne strefy gotowania. Moc sprzętu to aż 2600 Watt, co umożliwia wyjątkowo szybkie przyrządzenie przysmaków - i to bez tłuszczu.

Parametry techniczne:

Pojemność: 3,8 l

Regulacja temperatury: od 40 do 200 stopni

Moc: 2600 W

Dodatkowe funkcje: funkcja zegara do 240 minut, funkcja utrzymywania ciepła

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest SHF 900 A1

Smaż ulubione składniki bez zbędnego dodatku tłuszczu! Powyższy model w celu przygotowana przekąsek i posiłków wykorzystuje gorące powietrze. Moc sięgająca 900 Watt zapewnia stosunkowo szybkie przyrządzenie, co w połączeniu z dość kompaktowym rozmiarem, jest godną do rozważenia propozycją. Zakres temperatur, jaki oferuje model od SILVERCREST wynosi od 80 do 200 stopni.

Parametry techniczne:

Pojemność: 1,5 l

Regulacja temperatury: od 80 do 200 stopni

Moc: 900 W

Dodatkowe funkcje: 30-minutowy timer, funkcja automatycznego wyłączania

Cena: 189 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest SHFD 1350

Jeśli poszukujesz beztłuszczowej frytkownicy o przyzwoitej mocy, a jednocześnie w dość atrakcyjnej cenie, model SHFD 1350 może być idealną propozycją. Sprzęt wyręczy Cię w przygotowaniu wielu przekąsek, a 8 programów automatycznych znacząco zminimalizuje konieczność dodatkowych ustawień. Dzięki temu, nie ma obaw o nieodpowiedni czas lub temperaturę przygotowania. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, sterowanie odbywa się poprzez dotykowy panel. Pojemność kosza pozwoli na przyrządzenie około 0,5 kg frytek.

Parametry techniczne:

Pojemność: 2,5 l

Regulacja temperatury: od 80 do 200 stopni

Moc: 1350 W

Dodatkowe funkcje: 8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru, 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

Cena: 289 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica na gorące powietrze Silvercrest SHFD 1400

Grillowanie, pieczenie i smażenie za pomocą jednego urządzenia, a w dodatku z wykorzystaniem gorącego powietrza, co stanowi zdrowszą alternatywę. Tym modelem możemy sterować poprzez dotykowy panel LED, a dzięki możliwości ustawieniu czasomierza od 1-60 minut, możemy zająć się innymi obowiązkami w trakcie, gdy sprzęt przygotuje nasze ulubione smakołyki.

Parametry techniczne:

Regulacja temperatury: od 80 do 200 stopni

Moc: 1400 W

Pojemność: 2,2 l

Dodatkowe funkcje: 8 programów automatycznych

Cena: 339 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica na gorące powietrze 9w1 Silvercrest

Frytkownica to już nie tylko proste urządzenie, które przygotuje przekąskę z ziemniaków. Ten model od Silvercrest posiada aż 9 automatycznych programów, dostosowanych do różnych rodzajów dań (w tym mięs, pizzy i nie tylko). Jak przystało na nowoczesny model, podczas przyrządzania nie wykorzystuje ani grama tłuszczu, a praca polega na podpiekaniu z wykorzystaniem gorącego powietrza.

Pojemność: 10 l, kosz obrotowy 1,9 l

Regulacja temperatury: od 40 do 200 stopni

Moc: 1800 W

Dodatkowe funkcje: smażenie, grillowanie na rożnie, pieczenie, zapiekanie, tostowanie, podgrzewanie, gotowanie i suszenie w jednym urządzeniu, 60-minutowy timer, wyświetlacz Easy Touch

Cena: 519 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa Silvercrest SHLF A1

Jeśli posiadasz ograniczony budżet, jednak chcesz przygotowywać przekąski w nieco zdrowszy sposób, warto rozważyć model SHLF A1 od Silvercest. Jego pojemność wynosi około 1,8 l, a temperaturę możemy regulować w zakresie od 80 do 200 stopni. Urządzenie posiada wyjmowany kosz z uchwytem cool-touch, a wewnątrz zastosowano dodatkowy wkład trivet, w celu poprawienia cyrkulacji powietrza.

Pojemność: 1,8 l

Regulacja temperatury: od 80 do 200 stopni

Moc: 1000

Dodatkowe funkcje: 30-minutowy timer i funkcja automatycznego wyłączania

Cena: 219 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica Silvercrest EDS SEF3 C4

Nie wszyscy z nas są fanami beztłuszczowych frytkownic. W ofercie Lidla znalazł się więc również model dla mniejszych entuzjastów tego typu rozwiązań i to nie w byle jakiej wersji. Urządzenie cechuje się aż 2000 W mocy, co automatycznie przekłada się na szybkość przyrządzania. Ponadto, wewnątrz znajdują się trzy kosze umożliwiające smażenie różnorodnych produktów jednocześnie.

Pojemność: 4 l

Moc: 2000 W

Dodatkowe funkcje: płynna regulacja temperatury, aluminiowy filtr tłuszczu, trzy niezależne kosze

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

Jeśli przed wyborem masz jeszcze pewne wątpliwości lub wahasz się nad kilkoma modelami, zajrzyj do naszego wpisu, w którym omawiamy wszystko to, co musisz wiedzieć o frytkownicach.