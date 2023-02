Te frytkownice robią furorę w Lidlu - już od 139 zł

Sklep internetowy Lidla jest nie od dziś jednym z popularniejszych serwisów, gdy mowa o sprzętach AGD w atrakcyjnej cenie. W ofercie pojawiła się m.in. zasobna ilość frytkownic - również modeli od znanych marek. Oto kilka urządzeń, które robią prawdziwą furorę.

Co potrafią frytkownice? Idea, użytkowanie, funkcjonalność

Pierwsza w historii frytkownica została stworzona już w 1937 roku, jednak tradycję spożywania frytek datuje się już na XVII wiek (konkretniej w Belgii). Chęć stworzenia sprzętu przeznaczonego do przyrządzania uwielbianej przekąski nie jest dla większości z nas zaskoczeniem. Nowoczesne sprzęty posiadają liczne zabezpieczenia oraz rozbudowane funkcje - frytkownica jest przeznaczona do wielu rodzajów składników, które wymagają smażenia w głębokim oleju - w tym m.in. faworki. Zważając na przeznaczenie oraz parametry, urządzenie poradzi sobie w tej roli znacznie lepiej, aniżeli patelnia lub garnek. Ponadto, gwarantuje równomierne smażenie. Nie sposób zapomnieć o wyróżnieniu frytkownic (oraz frytownic) beztłuszczowych. Mechanizm pracy opiera się na powietrzu, które pod wpływem wirowania - przypieka składniki na zaledwie odrobinie tłuszczu. Jest to znacznie zdrowsza, ale i droższa alternatywa. Zważając na szeroki zakres tego typu sprzętów w sieci sklepów Lidl, postanowiliśmy przygotować małe zestawienie najbardziej atrakcyjnych modeli.

Te frytkownice robią furorę w Lidlu - przegląd atrakcyjnych modeli

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa Smart XL z Wi-Fi, 2150 W

Przygotowywanie przekąsek za pomocą gorącego powietrza to nie jedyna zaleta modelu. Jest to sprzęt Smart, a dzięki łączności z aplikacją - mamy możliwość otrzymywania powiadomień na smartfona o zakończeniu programu, zapisywania przepisów i nie tylko. Frytkownica pomieści aż 1,4 kg frytek, tak więc możesz przyrządzić posiłek dla całej rodziny podczas jednego cyklu.

Parametry techniczne:

pojemność (kosz do smażenia): ok. 5,2 l

długość kabla: ok. 120 cm

na ok. 5-6 porcji

również do grillowania, pieczenia i smażenia

10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

z 60-minutowym zegarem sterującym i funkcją automatycznego czuwania

z zegarem podtrzymywania ciepła i opóźnienia

kosz do smażenia i patelnia z powłoką nieprzywierającą, można myć w zmywarce

z praktycznym zwijaniem kabla

z połączeniem z aplikacją Lidl Home za pomocą funkcji WLAN

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub cyfrowego ekranu dotykowego na urządzeniu

ten artykuł z serii Smart Home można zintegrować bezpośrednio w systemie Lidl Smart Home za pośrednictwem sieci WLAN

artykuł ten nie wymaga osobnej bramy sieciowej

smażenie bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

moc: 2150 W

napięcie robocze: 220-240 V~, 50-60 Hz

Cena: 449 zł

Warto dodać, że za kilka dni model zostanie objęty specjalną akcją promocyjną, a my - będziemy mogli sporo zaoszczędzić. Więcej dowiesz się z wpisu: Lidl: tej frytkownicy Smart taniej nie kupisz - promocja potrwa tylko 3 dni!

SILVERCREST Frytkownica ze stali szlachetnej SED3 2000 C4, 2000 W

Urządzenie pozwoli Ci przyrządzić 3 dowolne przekąski, a to dzięki rozłożeniu przestrzeni roboczej na trzy koszyki. Płynna regulacja temperatury do 190 stopni umożliwia dopasowanie parametrów smażenia dla wielu składników. Aby uniknąć przywierania, zbiornik na olej został pokryty specjalną powłoką.

Parametry techniczne:

maks. ilość napełnienia (olej): 4 l

moc: 2000 W

maks. ilość napełnienia:

duży kosz: ok. 3,1 l (na ok. 850 g frytek)

mały kosz: ok. 1,4 l (na ok. 400 g frytek)

wymiary: ok.39,2 x 28,8 x 25,2 cm

materiał wykonania: stal szlachetna, tworzywo sztuczne

waga: ok. 3401 g

Cena: 209 zł

SILVERCREST Mini frytkownica SFM 850 A5 ze stali szlachetnej, 850 W

Mało miejsca w kuchni? To nie powód, aby rezygnować z posiadania wymarzonej frytkownicy. Powyższy model cechuje kompaktowy rozmiar wraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Stosunkowo małe urządzenie pozwala na przygotowanie blisko pół kilograma frytek! Jak w przypadku poprzedniego urządzenia, sprzęt posiada specjalną powłokę uniemożliwiającą przywieranie oraz zdejmowaną pokrywę.

Parametry techniczne:

wysokiej jakości wzornictwo ze stali szlachetnej

bezstopniowa regulacja temperatury do maks. 190°C

zbiornik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu

objętość oleju: maks. 1,2 l

objętość koszyka do smażenia: ok. 0,89 l przy znaku Max

zdejmowana pokrywa z okienkiem i filtrem tłuszczu

koszyk do smażenia ze zdejmowanym uchwytem

w komplecie praktyczne zwijanie kabla i uchwyty transportowe

moc: 850 W

długość kabla: ok. 100 cm

materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna, aluminium, silikon

wymiary:ok. 24,3 x 20,9 x 25,5 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 1,804 kg

Cena: 139 zł

GOURMETmaxx Frytownica beztłuszczowa z podwójnym koszem 2x 3,8 l.

Pojemna frytkownica od firmy GOURMETmaxx posiada aż 6 programów: frytowanie, smażenie, pieczenie, suszenie, rozmrażanie oraz podgrzewanie. Dzięki budowie, mamy do dyspozycji 2 niezależne strefy gotowania. Moc sprzętu to aż 2600 Watt, co umożliwia wyjątkowo szybkie przyrządzenie przysmaków - i to bez tłuszczu.

Parametry techniczne:

2 kosze

funkcja zegara do 240 min

z funkcją utrzymywania ciepła

wkładki można myć w zmywarce

pojemność: 3,8 l na kosz

zakres temperatur: 40-200°C

moc: 2600 W

Cena: 499 zł

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa SHF 900 A1, 900 W

Smaż ulubione składniki bez zbędnego dodatku tłuszczu! Powyższy model w celu przygotowana przekąsek i posiłków wykorzystuje gorące powietrze. Moc sięgająca 900 Watt zapewnia stosunkowo szybkie przyrządzenie, co w połączeniu z dość kompaktowym rozmiarem, jest godną do rozważenia propozycją. Zakres temperatur, jaki oferuje model od SILVERCREST wynosi od 80 do 200 stopni.

Parametry techniczne:

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 80°C do 200°C

z 30-minutowym timerem i funkcją automatycznego wyłączania

wyjmowany, nieprzywierający kosz do smażenia

element grzejny ze stali nierdzewnej

uchwyt cool-touch

ochrona przed przegrzaniem

stabilność dzięki antypoślizgowym stopkom

pojemność kosza do smażenia: 1,5 l (na ok. 200 g frytek)

długość przewodu zasilającego: 100 cm

Cena: 189 zł

Nie znalazłeś idealnego urządzenia dla siebie? Sprawdź bogatą ofertę Amazon. Jeśli przed wyborem masz jeszcze pewne wątpliwości lub wahasz się nad kilkoma modelami, zajrzyj do naszego wpisu, w którym omawiamy wszystko to, co musisz wiedzieć o frytkownicach.