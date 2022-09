Te frytkownice robią furorę w Lidlu - sprawdź, którą warto kupić

Sklep internetowy Lidla jest nie od dziś jednym z popularniejszych serwisów, gdy mowa o sprzętach AGD w atrakcyjnej cenie. W ofercie pojawiła się m.in. zasobna ilość frytkownic - również modeli od znanych marek. Oto kilka urządzeń, które robią prawdziwą furorę.

Co potrafią frytkownice? Idea, użytkowanie, funkcjonalność

Pierwsza w historii frytkownica została stworzona już w 1937 roku, jednak tradycję spożywania frytek datuje się już na XVII wiek (konkretniej w Belgii). Chęć stworzenia sprzętu przeznaczonego do przyrządzania uwielbianej przekąski nie jest dla większości z nas zaskoczeniem. Nowoczesne sprzęty posiadają liczne zabezpieczenia oraz rozbudowane funkcje - frytkownica jest przeznaczona do wielu rodzajów składników, które wymagają smażenia w głębokim oleju - w tym m.in. faworki. Zważając na przeznaczenie oraz parametry, urządzenie poradzi sobie w tej roli znacznie lepiej, aniżeli patelnia lub garnek. Ponadto, gwarantuje równomierne smażenie. Nie sposób zapomnieć o wyróżnieniu frytkownic (oraz frytownic) beztłuszczowych. Mechanizm pracy opiera się na powietrzu, które pod wpływem wirowania - przypieka składniki na zaledwie odrobinie tłuszczu. Jest to znacznie zdrowsza, ale i droższa alternatywa. Zważając na szeroki zakres tego typu sprzętów w sieci sklepów Lidl, postanowiliśmy przygotować małe zestawienie najbardziej atrakcyjnych modeli.

Te frytkownice robią furorę w Lidlu - przegląd atrakcyjnych modeli

SILVERCREST Frytkownica ze stali szlachetnej SED3 2000 C4, 2000 W

Urządzenie pozwoli Ci przyrządzić 3 dowolne przekąski, a to dzięki rozłożeniu przestrzeni roboczej na trzy koszyki. Płynna regulacja temperatury do 190 stopni umożliwia dopasowanie parametrów smażenia dla wielu składników. Aby uniknąć przywierania, zbiornik na olej został pokryty specjalną powłoką.

Parametry techniczne:

maks. ilość napełnienia (olej): 4 l

moc: 2000 W

maks. ilość napełnienia:

duży kosz: ok. 3,1 l (na ok. 850 g frytek)

mały kosz: ok. 1,4 l (na ok. 400 g frytek)

wymiary: ok.39,2 x 28,8 x 25,2 cm

materiał wykonania: stal szlachetna, tworzywo sztuczne

waga: ok. 3401 g

Cena: 209 zł - przejdź do produktu

SILVERCREST Mini frytkownica SFM 850 A5 ze stali szlachetnej, 850 W

Mało miejsca w kuchni? To nie powód, aby rezygnować z posiadania wymarzonej frytkownicy. Powyższy model cechuje kompaktowy rozmiar wraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Stosunkowo małe urządzenie pozwala na przygotowanie blisko pół kilograma frytek! Jak w przypadku poprzedniego urządzenia, sprzęt posiada specjalną powłokę uniemożliwiającą przywieranie oraz zdejmowaną pokrywę.

Parametry techniczne:

wysokiej jakości wzornictwo ze stali szlachetnej

bezstopniowa regulacja temperatury do maks. 190°C

zbiornik na olej z powłoką zapobiegającą przywieraniu

objętość oleju: maks. 1,2 l

objętość koszyka do smażenia: ok. 0,89 l przy znaku Max

zdejmowana pokrywa z okienkiem i filtrem tłuszczu

koszyk do smażenia ze zdejmowanym uchwytem

w komplecie praktyczne zwijanie kabla i uchwyty transportowe

moc: 850 W

długość kabla: ok. 100 cm

materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna, aluminium, silikon

wymiary:ok. 24,3 x 20,9 x 25,5 cm (szer. x wys. x gł.)

waga: ok. 1,804 kg

Cena: 139 zł - przejdź do produktu

Salter Frytkownica beztłuszczowa na gorące powietrze, 3,2 l.

Pojemna frytkownica od firmy Salter umożliwia regulację temperatury smażenia poprzez 7-stopniową podziałkę na panelu sterowania (od 80 do 200 stopni). Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, producent zastosował w modelu termostat z 30-minutowym timerem.

Parametry techniczne:

termostat z 30-minutowym timerem

pojemność: 3.2 l.

moc: 1300 W

wymiary: ok. 24 x 28,7 x 31,4 cm (dł. x szer. x wys.)

Cena: 249 zł - przejdź do produktu

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

Jeśli należysz do grona osób dbających o linię, beztłuszczowa frytkownica może być rozwiązaniem dla Ciebie. Urządzenie od SILVERCREST - marki własnej Lidla, umożliwia przyrządzanie przypiekanych przekąsek bez dodatkowego tłuszczu. Możemy skorzystać z 8 automatycznych programów lub ustawić sprzęt indywidualnie - wszystko odbywa się za pośrednictwem dotykowego panelu.

Parametry techniczne:

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

moc: 1350 W

napięcie robocze: 220-240 V~ 50-60 Hz

długość kabla: ok. 110 cm

materiał: tworzywo sztuczne, stal powlekana aluminium

wymiary: ok. 31 x 26,5 x 30,8 cm

Cena: 279 zł - przejdź do produktu

PHILIPS Frytownica beztłuszczowa Airfryer Essential HD9252

Przechodzimy do wspomnianej frytownicy, a konkretniej modelu od Philips - Airfryer Essential HD9252. Jest to beztłuszczowa wersja wykorzystująca technologię gorącego powietrza. Pozwala przyrządzać chrupiące przekąski, a jednocześnie ominąć smażenie w głębokim tłuszczu. Dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z aplikacji mobilnej NutriU oferującej różnorodne przepisy.

Parametry techniczne:

do 90% mniej tłuszczu

technologia gorącego powietrza Rapid Air

z aplikacją NutriU zawierającą liczne zdrowe i pełnowartościowe przepisy

zdrowsze jedzenie, które jest chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku

pojemność: 4,1 l

moc: 1400 W

Cena: 599 zł - przejdź do produktu

Wszystkie frytkownice dostępne w internetowym sklepie Lidla znajdziesz pod tym linkiem.