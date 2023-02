Te gadżety Smart Home sprawiły, że żyje mi się lepiej. Zobaczcie, z czego korzystam

Inteligentne urządzenia, bezprzewodowe zasilanie, powiadomienia na smartfona - wszystko to w zasięgu naszej ręki. Podpowiadam, które gadżety i sprzęty Smart Home są naprawdę pomocne w domu, a ich funkcjonalność to nie tylko pokłosie dobrego marketingu.

Wbrew powszechnej opinii, rozmaite urządzenia i gadżety z zakresu Smart Home wcale nie są nowością. Nad ich wprowadzeniem oraz udoskonalaniem specjaliści pracują od kilku dekad, czego przykładem może być materiał wideo Microsoft z 1999 roku. Nie sposób zaprzeczyć, że przedstawione rozwiązania znacząco wyprzedzały obecne trendy, co przy znacznym ograniczeniu dostępu do sieci oraz jej szybkości, jest tym bardziej intrygujące. Na myśl przychodzi mi także głośna produkcja Back To The Future II z 1985 roku, kiedy to na ekranach pojawiły się automatycznie wiążące buty Nike (które w 2015 trafiły na rynek). Dlaczego o tym wspominam? Wiele rzeczy w przeszłości mogliśmy sobie wyłącznie wyobrażać, jednak wraz z rozwojem technologicznym nastała okazja do realizacji mniej lub bardziej przydatnych pomysłów.

Wracając do początków Smart Home, warto wspomnieć również o inteligentnym domu w aspekcie sektora przemysłowego. Nad tego typu rozwiązaniami pracowano już w latach 70-tych, a finalnie doprowadziło do wypracowania systemów sterujących oświetleniem, zasilaniem, a nawet i ochrony przeciwpożarowej. Jasnym jest, że choć były to projekty znacząco odbiegające od tego, co obecnie rozumiemy pod hasłem Inteligentny Dom, dało to solidne podwaliny dla nowoczesnych sprzętów.

Smart Home - te sprzęty naprawdę są przydatne

Nie ukrywam, że kilka lat temu podchodziłam do wszelkich rozwiązań Smart Home dość sceptycznie. Przekonanie się do pierwszego urządzenia wymagało ode mnie dużego reserachu i upewnienia się, czy aby na pewno zalety nie płyną wyłącznie z zapewnień reklamowych. Wówczas nie było dostępnych tak wielu modeli, co wiązało się również z nieco większym wydatkiem. Dziś, sytuacja diametralnie się zmieniła, czego efektem jest oferta inteligentnych urządzeń i gadżetów w wielu sklepach, a nawet dyskontach. Nikogo nie szokuje już sterowanie oświetleniem z poziomu smartfona, ani powiadomienie o zakończeniu cyklu pracy. Pora pomówić jednak o produktach, które naprawdę odmieniają codzienne obowiązki i czynności!

Żarówka LED Philips Hue

Wiele osób postrzega inteligentne oświetlenie jako zbędny gadżet, z czym nie do końca się zgadzam. Tego typu produkt ma kilka zalet - począwszy od klimatycznego światła, możliwości sterowania, a skończywszy na oszczędnościach. Nie ukrywajmy, każdemu z nas zdarza się zapomnieć o zgaszeniu lampki, co w konsekwencji skutkuje wyższymi rachunkami za energię. Najbardziej przypadła mi do gustu wspomniana funkcja zmiany oświetlenia wedle upodobań i to bez konieczności ruszania się z sofy. Przyjazne oświetlenie wpływa na nasz nastrój, ale jest znaczące również podczas nauki i pracy po zmroku. Myślę, że w tej kategorii warto zwrócić szczególną uwagę na to, co ma do zaoferowania Philips. Zwłaszcza, że mamy do wyboru zarówno wersje budżetowe, jak i zaawansowane systemy oświetleniowe całego domu.

SETTI+ Gniazdko Smart Wi-Fi

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto zastanawiał się, czy aby na pewno nie zostawił sprzętów podłączonych do kontaktu. Choć znaczna część nowoczesnych urządzeń automatycznie zostaje odcięta od źródła zasilania, gdy osiąga 100% baterii, pozostawianie wtyczek w gniazdku nie jest zalecane. Inaczej sprawa ma się w przypadku rozwiązań Smart. Na bieżąco możemy zarówno sterować, jak i podglądać, które kontakty są w użyciu (i wspomniane zasilanie odłączać). Zakup tak niepozornego produktu pozwolił mi pozbyć się wielu stresujących momentów, a jego koszt jest dość niski.

Włącznik światła SONOFF

Na inteligentny przełącznik zdecydowałam się z kilku powodów. Jednym z nich były wiecznie ubrudzone włączniki tradycyjne, a drugim - nieco ważniejszym, zdalna obsługa. Nie masz wolnych rąk, a po odniesieniu zakupów przypominasz sobie o włączonym świetle w korytarzu? Żaden problem, dostęp z aplikacji pozwala na włączenie oraz wyłączenie bez konieczności powracania do przedpokoju. Szklana budowa z diodą jest odporna na zarysowania, a utrzymanie czystości jest zdecydowanie mniej wymagające. Wiele modeli znajdziesz w dość niskich cenach, tak więc warto dołożyć zaledwie kilka złotych, zważając na zasobność funkcji i możliwą oszczędność podczas użytkowania.

Wideodomofon Google Nest Doorbell

Choć przyszło nam żyć w stosunkowo spokojnych czasach, zapewne każdemu z nas zdarzyło się naciąć na wizytę niepożądanych nieznajomych. Pukanie do drzwi wejściowych przebywając na drugim końcu domu, niewyraźna sylwetka w wizjerze - powodów decyzji o zainwestowaniu w wideodomofon jest wiele. Gdy mowa o urządzeniu Smart, jeszcze więcej. Nie musimy poruszać się po domu, aby sprawdzić, kto jest za drzwiami. Komunikacja dwukierunkowa umożliwia rozmowę z gośćmi za drzwiami z każdego miejsca w domu i poza nim. Zwłaszcza, że widząc kogoś podejrzanego pod naszą nieobecność, można ustrzec się nawet włamania. Google Nest Doorbell jest faworytem wśród tego typu rozwiązań, jednak modeli jest znacznie więcej (tak jak i opcji cenowych).

Kamera TP-LINK Tapo C200

Przyszła pora na niepozorne, dobrze znane urządzenie, które pozwoliło mi znacząco ograniczyć obawy i stres. Mowa tu o prostej kamerze TP-LINK, dzięki której mogę mieć pod kontrolą to, co dzieje się z moim pupilem podczas nieobecności, a także mieć na oku auto przed posesją. Kamera może mieć zastosowanie również w przypadku najmłodszych, ponieważ za pośrednictwem smartfona możemy w czasie rzeczywistym podglądać to, co dzieje się w otoczeniu umiejscowienia kamery. Aplikacja obsługuje do 32 kamer, przy czym 4 z nich możemy widzieć na jednym ekranie. Jest wyposażona również w tryb nocny.

Czujnik tlenku węgla SETTI+

Gdy pomyślę o Smart Home, na myśl przychodzą mi zarówno urządzenia służące ku wygodzie i rozrywce, jak i te - poprawiające bezpieczeństwo. Nie sposób nie wspomnieć więc o czujniku tlenku węgla, który zważając na konsekwencje nieprzewidzianych zdarzeń, powinien być niemal w każdym domu. Model od SETTI+ wykrywa niebezpieczny związek w ciągu 12 sekund, jednak alarm to nie wszystko. Jako że jest to gadżet Smart, o możliwym zagrożeniu dowiemy się również z aplikacji. Wielu z nas spędza sen z powiek pozostawienia domu na okres urlopu. Urządzenie pozwala na stały podgląd, co mi osobiście oszczędziło wiele stresu.

Smart Home - to musisz wiedzieć przed zakupem

Coraz więcej osób wprowadza do swoich mieszkań i domów Smart Home. Zarówno, gdy mowa o drobnych gadżetach takich, jak wyżej, ale również zaawansowanych rozwiązań. Wśród nich wyróżnić możemy m.in. systemy alarmowe, ogrzewanie, a nawet monitoring całej posesji. Oczywiście niesie to za sobą odpowiednie koszta, co ogranicza ich stosowanie, jednak zważając na coraz większą popularność, maleją również ceny. Warto zacząć swoją przygodę z mniejszymi gadżetami, aby poznać specyfikę działania. Zwłaszcza, że jest kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć, jeśli planujesz nieco unowocześnić swój dom...

Wiele urządzeń wymaga użycia bramki

Sprzęty łączą się za pośrednictwem sieci 2,4 GHz

Nie wszystkie produkty umożliwiają wzajemne połączenie

Smart Home to nie zawsze oszczędność (zwłaszcza, gdy będziemy mimowolnie nadużywać podstawowej funkcjonalności)

Tańsze modele mogą okazywać się niekompatybilne

Inteligentny dom wymaga dobrego połączenia z internetem (lub wspomnianą bramkę)

Reasumując, mając na uwadze za i przeciw, z pewnością warto otworzyć się na nowości, jakie oferują nowoczesne urządzenia. Może podnieść to nasz komfort życia, a nawet zadbać o bliskich i wartościowe przedmioty wokół posesji. Czy Smart Home jest przyszłością? Myślę, że to już teraźniejszość, a wraz z czasem - możemy liczyć na coraz większe możliwości.