Te innowacyjne gadżety naprawdę ułatwiły mi życie

Nie sposób ukryć, że światem rządzi technologia, a tym samym - elektronika. Wpływa niemal na każdy dzień naszego życia, a ponadto ułatwia codzienne obowiązki. Tym razem, chciałabym podzielić się propozycjami gadżetów, które ułatwiły mi życie!

Te innowacyjne gadżety ułatwiły mi życie

Niestety wraz z przyjemnościami, musimy stawiać czoła również codziennym wyzwaniom i zajęciom, które spędzają nam sen z powiek. Na szczęście jest na to rada - nowoczesne akcesoria, które mogą potowarzyszyć na co dzień. Dziś przedstawię gadżety elektroniczne z różnych kategorii, które znacząco ułatwiły mi życie, pozwoliły zaoszczędzić czas lub nawet uatrakcyjniły dotychczas nielubiane obowiązki!

Depilator BRAUN SES9030 Flex

Każdy, kto decyduje się na cykliczną depilację tradycyjnymi formami golenia doskonale wie, że jest to niemałe wyzwanie. Maszynki nie zawsze spełniają swoją funkcję, pozostawiają włoski lub podrażniają skórę. Odpowiedzią na wiele rozczarowań okazał się depilator Braun. Model jest pierwszym urządzeniem na rynku wyposażonym w pełni ruchomą głowicę, która pozwala na dotarcie niemal do każdej sfery ciała. Za efektywność i dokładność pracy odpowiada technologia SensoSmart - depilator sam dobiera siłę nacisku niwelując podrażnienia oraz ból. Pęsety Silk-épil 9 Flex wykorzystujące technologię MicroGrip pozwala usunąć nawet bardzo delikatne włoski. Efekt użytkowania? Zaoszczędzony czas, brak wizyt u kosmetyczki i idealnie gładka skóra!

Dyfuzor zapachowy SUNVALLEY Taotronics TT-AD002

Mieszkanie każdego z nas pochłania wiele zapachów - z kuchni, toalety, a nawet zza uchylonego okna. Nieustannie staram się wietrzyć pomieszczenia, jednak nie zawsze jest to możliwe - odświeżacze powietrza to rozwiązanie nie w pełni satysfakcjonujące. Radą okazał się być tajemniczy, zapachowy dyfuzor firmy Sunvalley. Tytułowy model jest urządzeniem 3 w 1 - pełni funkcję wspomnianego dyfuzora, nawilżacza oraz światła nocnego (7 kolorów LED). Świeże powietrze i przyjemny zapach przedostaje się do wnętrza w postaci mgiełki, której siłę możemy regulować na dwóch poziomach. Stosunkowo małe urządzenie działa do około 8h, tak więc może działać również podczas nocy.

Blender kielichowy ELECTROLUX ESB 2500

Częste treningi zmotywowały mnie do robienia domowych koktajli proteinowych, jednak ich przygotowanie było kłopotliwe. Domowy blender był dość sporych rozmiarów, a codzienne ręczne mycie spędzało mi sen z powiek. Finalnie zdecydowałam się na poręczny, sportowy blender o pojemności 300 ml. Urządzenie cechuje się mocą sięgającą 300 W tak więc z łatwością radzi sobie z rozdrabnianiem i mieszaniem zaledwie w kilka chwil. Dzięki działaniu poprzez przycisk pulsacyjny jest on w pełni bezpieczny. Małe gabaryty to dodatkowy atut - urządzenie już kilkakrotnie służyło mi podczas wyjazdów.

Samsung Wireless Duo EP-P4300

Zdawałoby się, że nie ma dużej filozofii w ładowaniu smartfona i równoczesnym korzystaniu z odtwarzacza. Niestety już dawno pozbyto się wejść miniJack, co zmuszało mnie do rezygnacji z jednej z czynności. Problem rozwiązało ładowanie indukcyjne, do którego zdolne są niemal wszystkie nowe urządzenia. Model Wireless Duo EP-P4300 od Samsung pozwala na tryb szybkiego ładowania, a dodatkowo dostarcza energię dla dwóch urządzeń. Efektem tego, pozbywamy się zbędnych kabli, a design indukcyjnej płyty nie szpeci stolika.

Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Classic

Od dłuższego czasu zastanawiałam się nad kupnem smartwatcha, jednak zważając na zasobną ofertę - miałam wiele wątpliwości. W moje ręce trafił najnowszy model od Huawei, a konkretniej Watch Fit 2. Zegarek z ekranem AMOLED o przekątnej 1,74 cala pozwala mi m.in. na badanie tętna, analizę wyników oraz monitorowanie snu. Jest to dobra alternatywa dla osób, które tak jak ja - uprawiają sport. Smartwatch umożliwia wybór spośród 97 trybów treningowych, a zdobywanie ustalonych wyzwań z planu jest dość motywujące. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemem Android jak i iOS - jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zegarka, zajrzyj do minionej recenzji.