Tę jedną rzecz OPPO Find X6 Pro zrobi znacznie lepiej niż Galaxy S23!

Nowy flagowiec marki OPPO najprawdopodobniej zostanie zaprezentowany jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.

Zaledwie kilka dni temu na rynku pojawił się nowy składany smartfon marki OPPO, a już wkrótce mamy zobaczyć debiut topowego flagowca tej samej firmy. Model Find X6 Pro nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, ale wiele wskazuje na to, że urządzenie trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy. Pierwszą przesłanką ku temu by tak myśleć są daty prezentacji poprzednich smartfonów w serii. Zarówno OPPO Find X4, jak i OPPO Find X5, zostały pokazane na samym początku roku, a dokładniej w lutym. Ponadto pod koniec tego miesiąca w Barcelonie rozpoczną się targi MWC, które zawsze stanowią idealną okazję dla producentów na pokazanie swoich nowych urządzeń.

Do sieci trafiło już sporo spekulacji dotyczących nowego flagowca, ale wśród masy niepotwierdzonych informacji znajdziemy też niemalże pewne wiadomości. Jednym z takich przecieków są dane dotyczące ładowania w modelu Find X6 Pro, które zostały dostrzeżone w bazie danych 3C, czyli chińskiej organizacji zajmującej się certyfikowaniem urządzeń, które mają trafić do sprzedaży w tym kraju.

Z informacji wynika, że flagowiec zadebiutuje w dwóch wersjach, a każda z nich będzie wspierać inną moc ładowania. Najprawdopodobniej podstawowy model (czyli Find X6) zaoferuje maksymalnie 80 W ładowanie, podczas gdy droższy wariant (Find X6 Pro) może wspierać nawet 100 W. Dla porównania - Galaxy S23 Plus oraz Galaxy S23 Ultra wspierają ładowanie o mocy maksymalnie 45 W. Różnica będzie więc w tym aspekcie naprawdę spora.

Wiele wskazuje również na to, że smartfon zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2. Jest to ta sama jednostka, którą spotkamy w takich modelach jak: Xiaomi 13, OnePlus 11 czy, wspomniany wcześniej, Galaxy S23. Warto jednak zaznaczyć, że flagowiec Samsunga posiada specjalną edycję chipsetu, która została wyposażona w nieco wyższe taktowanie.

Nie jesteśmy do końca pewni, jak będzie wyglądał nowy OPPO Find X6 Pro. W sieci pojawiło się sporo przecieków, które sugerują okrągłą wysepkę z aparatami i równie dużo zdjęć prezentujących opcję z bardziej prostokątnym miejscem na obiektywy. Być może producent chce by podstawowy wariant oraz model Pro oferowały zupełnie inny design - z całą pewnością przekonamy się o tym już wkrótce.