Te jedną rzecz iPhone 14 Pro MAX zrobi gorzej od iPhone'a 13 Pro MAX

Źródłem spekulacji jest znany leakster ShrimpApplePro, na którego twitterowym profilu pojawiły się informacje o pojemności baterii w tegorocznych smartfonach amerykańskiej firmy.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk