Te modele Realme wkrótce otrzymają aktualizację systemu! Sprawdź, czy twój smartfon jest na liście

Nowa wersja nakładki na urządzenia Realme już wkrótce będzie dostępna do pobrania.

Źródło: PCWorld / Adrian Sobolewski

8 grudnia 2022 roku swoją premierę będzie miał Realme 10 Pro oraz Realme 10 Pro+. Tego samego dnia marka zaprezentuje także najnowszą wersję nakładki na swoje smartfony, czyli Realme UI 4.0. Nowe urządzenia będą pierwszymi modeli, które zostaną wyposażone w kolejną odsłonę oprogramowania.

Niektóre smartfony Realme otrzymały już Androida 13 o czym informowaliśmy was we wrześniu. Mimo to, urządzenia te nie dostały aktualizacji do nowej wersji nakładki, która dopiero teraz pojawi się na rynku. Nadal działają więc one na Realme UI 3.0.

Zobacz również:

Źródło: Twitter / Madhav Sheth

Powyżej możecie zobaczyć modele, które otrzymają lub już otrzymały aktualizację do Androida 13. Warto zaznaczyć, że mapa nie sugeruje kiedy dokładnie modele dostaną dostęp do nowego UI, ale takie informacje producent najprawdopodobniej udostępni już podczas jutrzejszej premiery. Możemy być jednak pewni, że kolejna wersja nakładki będzie dostępna jedynie dla urządzeń, które będą zaktualizwoane do najnowszej odsłony systemu Android

Pełna lista telefonów, które powinny dostać aktualizację do Androida 13 prezentuje się więc następująco (warto zauważyć, że niektórych z tych modeli nie zobaczymy na powyższej mapie aktualizacji - jest to związane z brakiem dystrybucji niektórych wariantów na rynku w Indiach. Jednak w Europie powinny one nadal być wspierane):