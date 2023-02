Te modele Realme wkrótce otrzymają aktualizację systemu! Sprawdź, czy twój smartfon jest na liście [08.02.2023]

Nowa wersja nakładki na urządzenia Realme już wkrótce będzie dostępna do pobrania.

Źródło: PCWorld / Adrian Sobolewski

W grudniu zeszłego roku swoją premierę miał Realme 10 Pro oraz Realme 10 Pro+. Tego samego dnia marka zaprezentowała najnowszą wersję nakładki na swoje smartfony, czyli Realme UI 4.0. Nowe urządzenia będą pierwszymi modeli, które zostaną wyposażone w kolejną odsłonę oprogramowania.

Niektóre smartfony Realme otrzymały już Androida 13 o czym informowaliśmy was we wrześniu. Mimo to, urządzenia te nie dostały aktualizacji do nowej wersji nakładki, która dopiero teraz pojawi się na rynku. Nadal działają więc one na Realme UI 3.0.

Źródło: Twitter / Madhav Sheth

Powyżej możecie zobaczyć modele, które otrzymają lub już otrzymały aktualizację do Androida 13. Warto zaznaczyć, że mapa nie sugeruje kiedy dokładnie modele dostaną dostęp do nowego UI, ale takie informacje producent najprawdopodobniej udostępni już podczas jutrzejszej premiery. Możemy być jednak pewni, że kolejna wersja nakładki będzie dostępna jedynie dla urządzeń, które będą zaktualizowane do najnowszej odsłony systemu Android

Pełna lista telefonów, które powinny dostać aktualizację do Androida 13 prezentuje się więc następująco (warto zauważyć, że niektórych z tych modeli nie zobaczymy na powyższej mapie aktualizacji - jest to związane z brakiem dystrybucji niektórych wariantów na rynku w Indiach. Jednak w Europie powinny one nadal być wspierane):

Realme GT Neo 3

Realme GT 2 Pro

Realme GT 2

Realme GT

Realme GT Neo

Realme 9 4G / 5G

Realme 9 SE 5G

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro

Realme 9i

Realme 8 Pro

Realme 8 4G

Realme 8 5G

Realme 8i

Realme 8s 5G

Realme GT Neo 2

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Explorer Edition

Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 4G/ 5G

Realme Narzo 30A

Realme X7 Max

Realme X7 Pro

Realme V13

Realme V11

Realme Q3

Realme Q3i

Realme Q3 Pro

Zaktualizowanych modeli jest naprawdę sporo, co powinno ucieszyć użytkowników smartfonów Realme. Kolejna wersja systemu Android zaoferuje lepszą stabilność, dodatkowe funkcje bezpieczeństwa oraz poprawę opcji Material You. Wśród wielu estetycznych zmian znajdzie się także modyfikacja odtwarzacza muzyki Spotify, który otrzymał nowy design.