Te modele Xiaomi wkrótce otrzymają aktualizację systemu! Sprawdź, czy twój smartfon jest na liście [03.11.2022]

Już niedługo kolejne smartfony urządzenia popularnej marki otrzymają nową wersję systemu MIUI.

Źródło: PCWorld / Daniel Olszewski

Aktualizacja do MIUI 13 na smartfony Xiaomi

Xiaomi wypuściło aktualizację MIUI 13 na wiele swoich urządzeń. Wkrótce kolejne smartfony mają otrzymać nową wersję oprogramowania, co stanie się na przełomie drugiego oraz trzeciego kwartału tego roku. Wśród telefonów znajdują się zarówno modele Redmi, jak i POCO. Aktualizacja do nowej wersji systemowej nakładki MIUI wnosi sporo zmian, wśród których znajdują się nowy pasek boczny, widżety oraz tapety.

Lista urządzeń, które otrzymają lub już otrzymały aktualizację do MIUI 13:

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Mi 11X

Mi 11X Pro

Jeżeli twoje urządzenie znajduje się na powyższej liście, to warto regularnie sprawdzać czy aktualizacja jest już dostępna na posiadany przez Ciebie model. Moment jej udostępnienia będzie zależał od regionu i może się różnić w zależności od kraju w jakim się znajdujemy. Jeżeli posiadasz już najnowszą wersję systemu i chcesz sprawdzić, co czeka Cię po aktualizacji do MIUI 14 (kolejnej aktualizacji oprogramowania), to sprawdź nasz artykuł na ten temat.

Jak sprawdzić, czy moja wersja oprogramowania jest aktualna?

Można to zrobić w kilku prostych krokach. Najpierw otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu, a następnie przejdź do zakładki oznaczonej jako O telefonie. W środku znajdziesz informacje dotyczące aktualnej wersji MIUI, która wgrana jest obecnie na twojego smartfona. Poniższe screeny wykonane zostały przy pomocy Xiaomi 12T, którego recenzję możecie przeczytać na PCWorld.

Źródło: PCWorld Źródło: PCWorld

Jeśli używasz smartfona marki Xiaomi i chciałbyś włączyć lub wyłączyć znak wodny znajdujący się na fotografiach, sprawdź nasz poradnik, w którym opisujemy jak tego dokonać. Cały proces zajmie Ci zaledwie kilka minut, a szczegółowy opis jak to zrobić znajdziesz tutaj.