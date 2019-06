Te nowości musimy zobaczyć w macOS

Apple może poświęcić większość czasu podczas konferencji WWDC 2019 swoim komputerom Mac.

Już zaledwie kilka dni dzieli nas od corocznej konferencji WWDC 2019, podczas której Apple oficjalnie zaprezentuje odświeżone wersje swoich systemów operacyjnych. Zakończy to liczne dyskusje w sieci na temat domniemanych funkcji, które mogą się pojawić już 3 czerwca. Skupialiśmy się już na nowościach, jakie powinny znaleźć się w mobilnym systemie iOS 13, a teraz nadszedł czas na komputery Mac i macOS.

Wprowadzenie Marzipan

Przewidujemy, że podczas tegorocznej Światowej Konferencji Deweloperów Apple może poświęcić sporo czasu nowemu systemowi macOS. Skupienie się na systemie dla komputerów będzie w dużej mierze polegało na przedstawieniu deweloperom i programistom możliwości szybkiego dostosowania mobilnych aplikacji na iOS tak, aby działały one na komputerach Mac. Osoby, które oczekują wprowadzenia jednego systemu operacyjnego na wszystkie urządzenia od Apple będą zawiedzione, ponieważ firma już kilkukrotnie informowała, że nie planuje połączenie iOS z macOS. Oba systemy mają ze sobą działać w jak największej synergii. Marzipan to nazwa kodowa rozwiązania, które ma umożliwić przeportowanie aplikacji znanych z iPhone'ów i iPad'ów na komputery Mac. Została ona po raz pierwszy użyta przez Marka Gurmana w Bloombergu na początku ubiegłego roku.

Niezależnie od tego, jak Apple nazwie swoje nowe rozwiązanie mamy nadzieje, że będzie to jedna z głównych nowości, które zostaną zaprezentowane na tegorocznej konferencji WWDC 2019. Oto kilka podstawowych pytań, na które nadal nie znamy odpowiedzi:

Jak łatwe będzie stworzenia aplikacji Marzipan?

Wiele osób uczestniczących w konferencji WWDC i warsztatach, które są organizowane podczas jej trwania to twórcy aplikacji na iOS'a. Jesteśmy przekonani, że większość z nich będzie zainteresowana zaoferowaniem swoich aplikacji również na komputerach Mac. Jest jednak jeden warunek. Apple musi pokazać, że sposób przeniesienia aplikacji z systemu iOS na komputery Mac jest prosty i niezbyt czasochłonny. Szczegółowych informacji deweloperzy dowiedzą się podczas warsztatów, na których pracownicy Apple będą ich uczyć korzystania z nowych rozwiązań. Prawdopodobnie będą oni mogli dostosowywać interfejs swoich programów do korzystania za pomocą klawiatury i myszy. Przypominamy, że system macOS nie jest przystosowany do obsługi za pomocą dotyku.

Czy da się dostosować istniejące już aplikacje do Marzipan?

Kolejną kwestią jest wprowadzenie nowości do istniejących już "klasycznych" aplikacji dla systemu macOS. Czy twórcy tych aplikacji będą w stanie wprowadzić pewne modyfikacje, które spowodują, że istniejące już programy, z których korzystają miliony użytkowników będą kompatybilne z rozwiązaniem Marzipan? Wprowadzenie kompatybilności do istniejących już aplikacji jest ważne z kilku powodów. Np. w sieci krąży plotka, że Apple doda aplikację Siri Shortcuts do systemu macOS. Zakładamy, że w przyszłości aplikacje Marzipan będą mogły korzystać ze skrótów Siri tak, jak w przypadku systemu iOS. Co jednak z istniejącymi już aplikacjami takimi, jak np. Spotify. Czy zostaną one pozbawione nowych możliwości? Czy da się je dostosować do Marzipan? Czy deweloperzy będą je musieli napisać od nowa? Odpowiedzi na te pytania jeszcze nie znamy.

Jak będą wyglądały aplikacje Marzipan?

Kolejną kwestią jest wygląd aplikacji Marzipan w systemie macOS. Czy ich interfejs będzie podobny do tego, który znamy z istniejących już aplikacji? A może Apple pozwoli na zastosowanie interfejsu znanego z iOS? Tego nie wiemy. Rozwiązanie zostanie zaprezentowane już za kilka dni. Później przed deweloperami kilka miesięcy, aby dostosować swoje aplikacje do nowego rozwiązania, które zostanie wprowadzone wraz z aktualizacją systemu macOS 10.15 jesienią tego roku. Apple ceni swój ekosystem i bardzo dba o jego spójność, dlatego podejrzewamy, że firma przygotowała ścisłe wytyczne dla programistów, które informują, jak mają wyglądać nowe aplikacje. Użytkowników nie interesuje, jakie narządzenia programistyczne zostały użyte przy tworzeniu programu z którego korzystają. Dużo ważniejszym dla nich aspektem jest wygląd i wygoda użytkowania nowych rozwiązań. Konstrukcja obu systemów bardzo się od siebie różnie. Nie wiemy jeszcze, jak Apple rozwiąże ten problem.

Synchronizacja z iOS

Apple zdecydowanie nadal będzie dążył do zwiększenia integracji pomiędzy systemami iOS i macOS. WWDC 2019 to idealne miejsce, aby pokazać kolejne nowości w tym zakresie. Wiemy, że obie platformy nie zostaną zintegrowane w jeden system, ale chcielibyśmy zobaczyć trochę nowości z macOS na tabletach oraz lekki powiew świeżości w systemie macOS, którego interfejs znamy już (z niewielkimi zmianami) od kilkunastu lat.

Chcielibyśmy zobaczyć w komputerach Mac kilka rozwiązań, które obecne są w urządzeniach mobilnych. Z chęcią skorzystalibyśmy między innymi z Screen Time, które pojawiło się w zeszłym roku wraz z iOS 12. Dodatkowo wielu użytkowników z pewnością doceniłoby rozbudowane funkcje rodzicielskie, które mogłyby być powiązane z Screen Time. Całość mogłaby być wtedy zarządzania z jednego miejsca, co ułatwiłoby kontrolę nad wszystkimi urządzeniami używanymi przez dzieci. Można byłoby też egzekwować takie same ograniczenia zarówno na telefonie, jak i komputerze.

Kolejną aplikacją, która powinna zostać zaktualizowana w systemie macOS to Wiadomości. Są one o kilka lat wstecz względem aplikacji na iOS. Ich konstrukcja pamięta jeszcze czasy iChat. Aplikacja Wiadomości mogłaby być przeniesiona z systemu iOS przy pomocy Marzipan. Użytkownicy komputerów Mac mogliby wreszcie skorzystać z efektów iMessage, naklejek Memoji i innych.

Jest jeszcze kilka miejsc, które wyglądają zupełnie odmiennie na iOS oraz macOS. Sztandarowym przykładem mogą być Ustawienia (iOS) i Preferencje systemowe (macOS), które różnią się nie tylko nazwą. Interfejs użytkownika w obu aplikacjach jest zupełnie inny. Z chęcią zobaczylibyśmy w systemie macOS Ustawienia znane z mobilnego iOS'a.

Odświeżenie Mac App Store

W zeszłym roku Apple odświeżyło wygląd Mac App Store oraz sprowadziło kilku kluczowych programistów. Niestety, ale nawet po tych działaniach sklep dla systemu macOS świeci pustkami i jest ubogi. Wrażenie to potęguje się jeszcze bardziej, kiedy porównamy go z App Store dostępnym dla urządzeń z iOS. Chcemy, aby Apple popracowało jeszcze trochę nad tym aspektem. Oczekujemy większego postępu. Mamy nadzieję, że wprowadzenie Marzipan ożywi nieco Mac App Store.

Ujednolicenie automatyzacji obu systemów

Wielu użytkowników wykonuje nudne i powtarzalne czynności na swoich komputerach oraz smartfonach. Apple pozwala na automatyzacje niektórych procesów, ale sposób jej realizacji znacząco różni się na macOS oraz iOS. Na komputerach Mac możemy skorzystać z aplikacji Automator, której działanie opiera się na skryptach AppleScript. Rozwiązanie to jest znane bardziej zaawansowanym użytkownikom już od wielu lat. W systemie iOS możemy skorzystać ze skrótów Siri, które działają zupełnie inaczej, niż Automator dla systemu macOS. Ujednolicenie sposobu automatyzacji zadań pomiędzy oboma systemami z pewnością nie jest dla Apple priorytetowe, ale z chęcią zobaczylibyśmy zmiany w tej kwestii.