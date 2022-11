Te nowości od Canon sprawiają, że mam ochotę wyposażyć się w nowy sprzęt. Tobie też się spodobają

Te nowości od Canon z pewnością ci się spodobają. Niektóre funkcje naprawdę przyciągają wzrok. Sprawdź szczegóły!

Marka Canon prezentuje nowości, które sprawiają, że aż ma się ochotę wymienić sprzęt na coś bardziej funkcjonalnego. Co znajdziemy w premierowej ofercie tego znanego producenta aparatów? Poniżej prezentuję szczegóły i uprzedzam – jest naprawdę ciekawie.

Najszybszy pełnoklatkowy bezlusterkowiec

Nowość we flagowej linii EOS R – najszybszy zaawansowany pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy. Model EOS R6 Mark II, bo o nim właśnie mowa, to aż 40 klatek na sekundę przy fotografowaniu w sposób ciągły, a także opcjonalnie 20 klatek na sekundę i 5 klatek na sekundę z elektroniczną migawką oraz do 12 klatek na sekundę z migawką mechaniczną.

Producent zapewnia ponadto, że AF działa bez zarzutu nawet w słabym świetle. Aparatem kręcisz też filmy? Dobrze się składa – nowy model Canon oferuje rejestrację wideo w rozdzielczości 6K RAW/4K UHD.

W EOS R6 Mark II mamy procesor DIGIC X, a także matrycę CMOS o rozdzielczości 24,1 mpix. Dzięki temu aparat ten obsługuje technologię Dual Pixel CMOS AF II nowej generacji, a to z kolei ma być gwarancją szybkości i niezawodności tego sprzętu.

Zdążysz uchwycić wszystkie ważne momenty

Tym, co szczególnie wyróżnia ten aparat, to możliwość śledzenia obiektów będących w ruchu, z zachowaniem ostrości – to funkcja przydatna nie tylko wtedy, gdy chcemy uwiecznić wyczyny sportowe, ale nawet na co dzień, gdy fotografujemy dzieci lub zwierzaka domowego. Aparat sam rozpoznaje ludzi oraz pojazdy, a także zwierzęta. Rodzaj obiektu, który ma zostać wykryty, można wybrać w menu bądź skorzystać z nowej opcji Auto. Co więcej, zadbano tu o zaawansowane śledzenie oczu, dzięki której możesz określić, które oko ma mieć priorytet przy ustawianiu ostrości. Natomiast jeśli oczy nie zostaną wykryte, urządzenie ustawi ostrość na twarz – i to nawet, gdy model się obróci. Gdy głowa całkiem zniknie z kadru, aparat będzie śledził ciało. Trzeba przyznać, że to prawdziwie inteligentne urządzenie.

To jednak nie koniec udogodnień. Urządzenie zostało wyposażone w półsekundowe wyprzedzenie w trybie RAW Burst, dzięki czemu aparat rejestruje akcję przed rozpoczęciem fotografowania. Zdążysz więc uwiecznić każdą ważną chwilę. Wspomniany tryb charakteryzuje się prędkością 30 klatek na sekundę dla maksymalnie 191 klatek, a każdy obraz jest zapisywany w pojedynczym pliku CR3. Wszystko to przy aktywnym trybie śledzenia AF. Później, przy pomocy oprogramowania Digital Photo Professional od Canon lub bezpośrednio w aparacie można wyodrębnić poszczególne zdjęcia z serii.

Stabilizacja obrazu najskuteczniejsza na świecie

Producent zapewnia, że nowy bezlusterkowiec w rodzinie Canon wyposażono w najskuteczniejszą w skali światowej stabilizację obrazu w zakresie do 8 stopni. W EOS R6 Mark II połączono system IS optyczny z tym w korpusie, dzięki czemu długa ekspozycja, nawet przy fotografowaniu „z ręki” nie zmusi cię do rezygnacji z ostrości i wyrazistości. Canon wciąż cię nie przekonał? Wspomnijmy zatem także o ostrości bez drgań przy poziomie światła do nawet -6,5 EV oraz czułości aż ISO 102 400.

Więcej informacji na temat aparatu Canon EOS R6 Mark II znajdziesz pod tym linkiem.

Lampa i obiektyw – z myślą o profesjonalistach i nie tylko

To jednak nie koniec nowości. Premierę ma też obiektyw RF 135 mm F1.8L IS USM, a także lampa błyskowa SPEEDLITE EL-5.

Wspomniany obiektyw, dzięki 9-listkowej przysłonie f/1.8 z ogniskową 135 mm, umożliwia uzyskanie efektownego efektu bokeh. Nie zapomniano też o optycznym stabilizatorze obrazu, zapewniającym stabilizację do 5,5 stopnia, która wzrasta do 8 stopni dzięki skoordynowanej stabilizacji.

Z kolei lampa jest pierwszą w ofercie marki Canon, która została wyposażona w stopkę wielofunkcyjną, kompatybilną z najnowszymi aparatami serii EOS R. Umożliwia bezprzewodowe sterowanie radiowe i oferuje współpracę z 15 dodatkowymi lampami Speedlite.

Wszystko to tworzy zestaw idealny dla profesjonalistów, choć ja – mimo, iż profesjonalnie nie zajmuję się fotografią – chętnie uzupełniłabym swój zestaw o te nowości.

