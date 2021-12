Te produkcje zaraz znikną z HBO GO! Wśród nich zwycięzca dwóch Oscarów!

Z oferty HBO GO w tym tygodniu zniknie jedynie kilka pozycji.

Spis treści

Świąteczny tydzień na szczęście dużo więcej daje, niż zabiera abonentom HBO GO. W ciągu najbliższych dni z oferty platformy zniknie jedynie kilka produkcji. Wśród nich możemy wyróżnić Buntownika z wyboru, który w 1998 roku został nagrodzony dwoma Oscarami oraz brytyjski serial komediowy Obiady piątkowe.

Buntownik z wyboru

Will Hunting, pochodzący z ubogiej dzielnicy Bostonu dwudziestolatek, zarabia na życie sprzątając korytarze elitarnej uczelni technologicznej MIT. W wolnych chwilach spędza czas z paczką podobnych do niego kumpli. Przypadkowo jeden z profesorów uczelni odkrywa niezwykły talent matematyczny Willa. Namawia go na rozpoczęcie studiów, a także na spotkania z terapeutą, który ma pomóc Willowi poradzić sobie z negatywnymi emocjami.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Gus Van Sant

: Gus Van Sant Scenariusz : Ben Affleck, Matt Damon

: Ben Affleck, Matt Damon Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Casey Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Cole Hauser, Scott William Winters

: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Casey Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Cole Hauser, Scott William Winters Dostępny do: 25 grudnia

Obiady piątkowe

Dla rodziny Goodmanów piątkowe obiady to świętość. Czas, kiedy wszyscy domownicy zbierają się przy stole, by pobyć razem i porozmawiać o swoich radościach, sukcesach i porażkach. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej tradycji. Adam i jego brat Jonny traktują ją jako irytującą konieczność. Co prawda mogą najeść się do syta, ale muszą spędzić piątkowy wieczór z matką i ojcem. Nie, żeby ich rodzice nie byli fantastyczni. Wyzwaniem jest jednak oglądanie ojca wyjadającego keczup prosto z butelki, wysłuchiwanie niekończących się opowieści matki o programie "Masterchef" czy podziwianie babki, paradującej po mieszkaniu w bikini.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Twórcy : Robert Popperm Martin Dennis, Steve Bendelack

: Robert Popperm Martin Dennis, Steve Bendelack Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Tamsin Greig, Paul Ritter, Simon Bird, Tom Rosenthal, Frances Cuka, Tracy Ann Oberman, Mark Heap

: Tamsin Greig, Paul Ritter, Simon Bird, Tom Rosenthal, Frances Cuka, Tracy Ann Oberman, Mark Heap Dostępny do: 21 grudnia

Wszystkie filmy i seriale, które znikną z HBO GO:

wtorek (21 grudnia)

Obiady piątkowe

czwartek (23 grudnia)

Treme

sobota (25 grudnia)

Buntownik z wyboru

Zobacz także: Oscarowy tydzień w HBO GO. Sprawdźcie najnowsze premiery!