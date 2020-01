Te produkty i usługi Microsoftu pożegnamy w tym roku

Używasz Windows 7? Korzystasz z MS Word 2010? Czas poszukać alternatyw, ponieważ ich - i innych produktów oraz usług - czas przemija.

Spis treści

Windows 7

14 stycznia to dzień, kiedy Microsoft kończy wsparcie techniczne dla Windows 7. 22 lipca 2009, czyli w dniu jego premiery, zapewne mało kto przypuszczał, że niecałą dekadę później wciąż będzie to jeden z systemów dominujących na globalnym rynku. Jednak wszystko co dobre, ma swój kres i ten nadejdzie już za pięć dni. Użytkownicy biznesowi będą mogli zapłacić dodatkowo za wsparcie na kolejne trzy lata. Jest to Extended Security Updates (ESU). Firmy takie będą otrzymywać łatki bezpieczeństwa przez kolejne trzy lata - a styczeń 2023 roku to już nieprzekraczalna data, kiedy trzeba będzie pożegnać się z "siódemką".

Exchange Server 2010, Windows Server 2008 i 2008 R2

14 stycznia to nie tylko koniec Windows 7, ale również kilku innych produktów. Exchange Server 2010 ujrzał światło dzienne w maju 2009 roku, Windows Server 2008 debiutował wraz z "siódemką", R2 ukazał się w lutym 2011 roku. Te produkty również kończą swój żywot w styczniu, jednak obie edycje Windows Server znajdują się na liście płatnego wsparcia, które działa podobnie jak ESU. Jest to oczywiście rozwiązanie mające sens tylko dla użytkowników biznesowych.

SQL Server 2008 oraz 2008 R2

SQL Server 2008 to najstarszy z produktów, których działanie zakończy się w bieżącym roku. Ujrzał światło dzienne w 2008, czyli czasach, kiedy na rynku przeglądarek rządził Internet Explorer, o smartfonach dopiero zaczynało się robić głośno, zaś ich dzisiejszy król - system Android - miał wówczas swoje pierwsze wydanie. 9 lipca 2019 roku Microsoft zakończy dla niego wsparcie. Jednak jeśli ktoś koniecznie chce przy nim pozostać, pozostaje ESU.

Koniec cykli życia

Czy są nowoczesne zasady cyklu życia? Jak podaje to na swojej stronie Microsoft:

"Nowoczesne zasady cyklu życia obejmują produkty i usługi, które są obsługiwane i serwisowane w sposób ciągły. W ramach tych zasad produkt lub usługa są objęte pomocą techniczną, o ile zostaną spełnione następujące kryteria:

Klienci muszą na bieżąco instalować kolejne publikowane aktualizacje, zgodnie z wymaganiami serwisowymi i systemowymi dla produktu lub usługi.

Klienci muszą posiadać licencje na korzystanie z produktu lub usługi.

Firma Microsoft musi oferować stałą pomoc techniczną dla produktu lub usługi."

Koniec cyklu oznacza, że produkty nie będą aktualizowane, a więc nie otrzymają nowych funkcji oraz staną się podatne na różnego rodzaju ataki z użyciem znanych luk w oprogramowaniu. Najważniejsze wydarzenia tego typu w tym roku to:

31 stycznia 2020 roku nastąpi kres cyklu życia Azure Container Service oraz Windows Analytics .

oraz . 14 kwietnia 2020 roku koniec cyklu spotka Windows 10 w wersji 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise), Windows 10 w wersji 1809 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core) oraz Windows Server w wersji 1809 (Datacenter Core, Standard Core)

w wersji 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise), Windows 10 w wersji 1809 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core) oraz w wersji 1809 (Datacenter Core, Standard Core) 10 października 2020 roku przyjdzie kolej na Windows 10 w wersji 1803 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)

8 grudnia to zakończenie cykli życia Windows 10 wersja1903 (Enterprise, Home, Pro, Pro for Workstations, IoT Enterprise) oraz Windows Server wersja 1903 (Datacenter, Standard, IoT Enterprise)

Programy Microsoftu, których wsparcie skończy się w 2020 roku

Na tym nie koniec wyliczeń. Oto lista aplikacji i produktów, które przestaną być wspierane w 2020 roku i nie można z nich przeskoczyć na nowsze wersje.

14 stycznia - Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2

30 stycznia - Internet Explorer 10

14 lipca - Visual Studio Team Foundation Server 2010, Visual Studio 2010 (wszystkie edycje)

8 września - System Center Service Manager 2010

13 października - Access 2010, Excel 2010, Excel Home and Student 2010, Office 2010 (wszystkie edycje), Project Server 2010, SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2010 Service Pack 2, System Center Data Protection Manager 2010, Word 2010, Office Home & Business 2016 for Mac, Office Home & Student 2016 for Mac, Office Standard 2016 for Mac

Pakiety Office 2016 podchodzą pod rozszerzone wsparcie - Microsoft udzieli im jeszcze dodatkowego wsparcia przez 5 kolejnych lat.

No cóż - programy się pojawiają, programy znikają. Ważne jest to, aby kolejne wersje były lepsze od poprzedników, dzięki czemu nikt nie będzie żałować poprzedników.