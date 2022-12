Te roboty sprzątające w tym roku powinny znaleźć się pod niejedną choinką! [06.12.2022]

Chcesz sprawić komuś gwiazdkowy prezent w postaci robota sprzątającego? Na Amazon znajdziesz różne modele w atrakcyjnych cenach! Oto modele, które szczególnie wpadły nam w oko.

Któż nie ucieszyłby się z urządzenia, które posprząta za niego całą podłogę? Prezent w postaci robota sprzątającego z pewnością będzie można zaliczyć do udanych! Postanowiliśmy sprawdzić, jakie odkurzacze automatyczne warto kupić na platformie sprzedażowej Amazon. Oto modele, które naszym zdaniem ucieszą twoich bliskich!

iRobot Roomba i3152

Urządzenie zostało wyposażone w inteligentną nawigację laserową. Gdy w trakcie sprzątania nagle zabraknie energii, robot automatycznie wróci do bazy, gdzie naładuje akumulator. Następnie wznowi odkurzanie dokładnie w miejscu, w którym zostało ono przerwane. W odkurzaczu zastosowano 2 gumowe szczotki, które nadają się do sprzątania każdego rodzaju podłogi.

Zobacz również:

Cena: 1 179 zł klik

ECOVACS DEEBOT T10+

Ten model to robot odkurzający z funkcją mopowania. Jest dostępny w zestawie ze stacją dokującą. W jej wnętrzu ukryto worek na kurz, dzięki czemu robot automatycznie opróżnia zbiornik na zanieczyszczenia po zakończeniu cyklu sprzątania. Robot ma zaawansowany system nawigacji, rozpoznaje i omija różnego typu przeszkody. Co ważne, łączy się ze smartfonem dzięki aplikacji mobilnej – za jej pośrednictwem można korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Cena: 4 677 zł klik

BISSELL SpinWave R5

Ten model to odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania. Ma moc ssania do 2000 Pa i zbiornik na kurz o pojemności 500 ml. Co ważne, został wyposażony w system nawigacji 360 stopni LIDAR i czujniki z możliwością tworzenia map. Zastosowana w nim bateria umożliwia do 110 minut czasu pracy.

Cena: 2 262,97 zł klik

Warto spojrzeć też na:

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI – klik

Dreametech L10 Pro – klik

ECOVACS DEEBOT 500 – klik

ECOVACS DEEBOT 661 – klik

AIRROBO P20 – klik

ECOVACS DEEBOT OZMO U2 Pro – klik

Polecamy też: Kolejny hit w ofercie Lidla! Podobne urządzenia proponują znane marki, ale w Lidlu taniej