Ostatnie lata to era rowerów elektrycznych, które zyskały sympatię również na polskich drogach. Niewiele osób wie, że równie atrakcyjne modele znajdziemy za pośrednictwem AliExpress. Sprawdź, na które z nich zwrócić szczególną uwagę.

Rowery elektryczne z AliExpress

Młodszy brat serwisu Alibaba.com obchodzi w tym roku 12 urodziny. Niegdyś kojarzony z wyłącznie tanimi, chińskimi produktami - dziś, przeżywa swego rodzaju rewolucję. Zmianami objęto wiele sektorów w tym również bezpieczeństwo użytkowników, oficjalnych sprzedawców oraz oferowany sprzęt. Co ważne, na AliExpress nierzadko znajdziemy również oryginalne produkty topowych firm, o wielu z nich przeczytacie m.in. w naszym wpisie:

Dziś postanowiliśmy skupić się na jednośladach - i to nie byle jakich, ponieważ mowa o rowerach elektrycznych. Okazuje się, że na platformie możemy znaleźć doprawdy wiele ofert - w tym rowery elektryczne miejskie, górskie, składane i nie tylko. Czy są one korzystne cenowo? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest to zależne od tego, czego szukamy. Na pewno znaczna część z nich zasługuje na naszą uwagę. Na łamach serwisu możemy znaleźć modele pochodzące od chińskich firm, ale i nie tylko. Znaczna część z nich jest niedostępna w sprzedaży poza platformą, ewentualnie w formie sprowadzonych sztuk na Allegro. Tworząc poniższe zestawienie opieramy się zarówno na opisach ofert, specyfikacji, jak i opiniach klientów. Są to pełnowymiarowe produkty, których parametry mogą z powodzeniem dorównać modelom z rodzimego rynku - grunt, to zachowanie szczególnej uwagi podczas zapoznawania się z funkcjonalnością i danymi. Zważając na gabaryty produktu oraz cenę, najczęściej istnieje możliwość dostawy produktu w znacząco przyspieszonej formie (do 7-10 dni roboczych) poprzez firmy kurierskie.

Sprawdźmy zatem, jakie modele zasługują na szczególną uwagę!

Te rowery elektryczne z AliExpress są warte twojej uwagi

Shengmilo MX20

Na pierwszy ogień trafia składany rower elektryczny o mocy silnika 750 Watt. Wyposażenie modelu w grube, 20-calowe opony pozwala na przebycie tras nawet na dość wymagających podłożach. Kąt nachylenia wynosi około 30 stopni, a nad płynnością jazdy czuwa 7-biegowa przerzutka Shimano. Rowerem możemy poruszać się w trzech trybach - w pełni elektrycznym, hybrydowym oraz jak klasycznym jednośladem. Dzięki możliwości regulacji kierownicy oraz siedziska, jest odpowiedni dla osób o wzroście od 165 do 200 cm. Waży około 28 kilogramów, a kompaktowa forma umożliwia transport i przechowywanie nawet w bagażniku auta. W przypadku w pełni wspomaganego trybu jazdy, maksymalne dystanse wynoszą około 40 kilometrów. Jest to wynik zastosowania wydajnej baterii 15 Ah 48 V.

JINGHMA R3 2022

Powyższy model został wykonany przy użyciu stopu aluminium, a rama jest zintegrowana z zastosowanym akumulatorem o pojemności 12,8 Ah (48 V). Silnik o mocy 800 Watt pozwala osiągnąć prędkość sięgającą 45 km/h. Podczas nieco szybszej jazdy, szczególnie pomocna okazuje się 21-biegowa przerzutka od marki Shimano. Stopień nachylenia wobec terenu wynosi 30 stopni, co pozwala na pokonywanie nawet stromych tras. Największą zaletą 26-calowego roweru jest możliwość błyskawicznego złożenia do kompaktowego rozmiaru. W zależności od szybkości i sposobu jazdy, JINGHMA R3 pokona nawet 50 kilometrów. Funkcjonalny ekran LCD pozwala zachować kontrolę nad wszelkimi parametrami podczas jazdy. Rower wyposażono w oświetlenie LEDowe (tylne, jak i reflektory).

iScooter Coasta

Jeśli zależy Ci na rowerze dla nastolatka lub masz zbyt mało miejsca na przechowywania klasycznego roweru, warto przyjrzeć się modelowi Coasta. W parze z dość kompaktowymi wymiarami i smukłym kształtem, idą również całkiem obiecujące parametry (w tym zakresie cenowym). Rower elektryczny posiada silnik o mocy znamionowej 350 Watt - pozwala to na osiągnięcie maksymalnej prędkości w granicach 25 km/h. Producent zastosował akumulator o pojemności 10,4 Ah - w pełni elektryczny tryb pozwala na przebycie około 25-30 kilometrów na jednym naładowaniu. Jest to zdecydowanie model, który może przydać się podczas krótkodystansowych wycieczek lub dojazdów do pracy. Rower elektryczny waży zaledwie 17,8 kg i jest przeznaczony dla osób o maksymalnej wadze do 120 kg.

Accolmile

Znaleźliśmy coś również dla osób, które szukają alternatywy nie tylko dla dojazdów do pracy, ale i bardziej wymagających wycieczek. Model od marki Accolmile jest reprezentantem elektryka MTB. Wewnątrz zastosowano silnik Bafang BBS02B o mocy 250 Watt, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości w granicach 25 km/h. Litowa bateria o pojemności 13 Ah posiada 6 zabezpieczeń - w tym m.in. nadprądowe, przed przeładowaniem oraz przed rozładowaniem. Rower elektryczny umożliwia poruszanie się na 9 poziomach dzięki przerzutce S-Ride. Ekran LCD pozwala na bieżąco śledzić wszelkie parametry jazdy.

SAMEBIKE 20LVXD30-II

Powyższy model sygnowany logo SAMEBIKE posiada 350-Wattowy silnik, który pozwala poruszać się z maksymalną prędkością 35 km/h. Składana forma wcale nie musi kojarzyć się z brakiem komfortu, 20-calowe opony oraz do 30 stopni maksymalnego nachylenia sprawdzają się nawet podczas górskich wypraw. Akumulator o pojemności 10 Ah pozwala na przebycie około 40 kilometrów w trybie elektrycznym. W modelu zastosowano podzespół od Shimano w formie 7-biegowej przerzutki. Możliwa jest regulacja zarówno kierownicy, jak i siedziska co pozwala na dopasowanie roweru do osób o różnym wzroście. Wyposażenie w przedni reflektor LED umożliwia bezpieczną jazdę nawet po zmroku.

Reasumując, nie powinniśmy automatycznie przekreślać rowerów elektrycznych z AliExpress, ponieważ często można znaleźć naprawdę ciekawe oferty. Oczywiście zakup tak drogiego sprzętu na odległość zawsze budzi pewne wątpliwości, dlatego tak często wspominamy o dogłębnym sprawdzeniu danych technicznych podczas przeglądania ofert. Co więcej, w serwisie możemy natrafić również na okazje w kwestii cen i różnorodnych promocji.

