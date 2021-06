Te słuchawki to idealny prezent na Dzień Ojca

Nie masz jeszcze prezentu na Dzień Ojca? Oto słuchawki dla każdego taty.

Twój tata potrzebuje relaksu, lubi trenować lub często uczestniczy w telekonferencjach? Zapewnij mu wspaniałe, muzyczne doznania w dobrej jakości dźwięku. Seria bezprzewodowych słuchawek Jabra jest idealnym wyborem dla aktywnych, lubiących dobrą muzykę, ojców.

Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t to bezprzewodowe słuchawki zapewniające wspaniały dźwięk i mocne basy. Zapewniają najwyższej klasy redukcję szumów regulowaną przez technologię Jabra Advanced ANC. Po włączeniu funkcji ANC, wkładki douszne mogą pracować do 5,5 godziny na baterii, a w kompaktowym etui ładującym aż do 25 godzin, co pozwala na długotrwałą rozrywkę. Model Elite 85t jest dostępny w różnych kolorach: poczuj się jak Agent 007 z kolorem Titanium/Black lub dodaj odrobinę klasy z Copper/Black. Słuchawki douszne są również dostępne w kolorze złotym/beżowym, czarnym i szarym. Cena to 749 zł.

Jabra Elite Active 75t

Jabra Elite Active 75t to świetny wybór dla aktywnych ojców, uprawiających sport. Słuchawki są odporne na kurz, wodę i pot. Potrafią pracować przez 5,5 godziny na baterii z włączonym ANC (8 godzin z wyłączonym) oraz do 24 godzin w etui. Wycieczka na rowerze, bieg w parku czy siłownia, nie będą już przeszkodą w słuchaniu ulubionej muzyki. Słuchawki Jabra Elite Active 75t są dostępny w 6 różnych kolorach: Navy, Sienna, Mint, Copper Black, Grey i Titanium Black. Ich cena to 519 zł.

Jabra Elite 85h

Elite 85h to wspaniała opcja dla osób, które preferują słuchawki nauszne. Ten wszechstronny model został zaprojektowany tak, aby zapewniać najlepsze bezprzewodowe połączenia i wrażenia muzyczne. Posiadają inteligentną redukcję szumów, a SmartSound zapewnia, że dźwięk Elite 85h automatycznie dostosowuje się do otoczenia. Otrzymujemy tu idealne parametry do rozmów i muzyki. Słuchawki działają do 36 godzin na jednym ładowaniu oraz są odporne na deszcz i posiadają dwuletnią gwarancję na wodę i kurz. Cena to 699 zł.

Źródło: materiały prasowe