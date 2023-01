Te smartfony Samsunga nie otrzymają Androida 13! Sprawdź, czy twój model także znajduje się na liście [10.01.2023]

Już niedługo odbędzie się debiut nowej wersji popularnego oprogramowania na telefony. Samsung gwarantuje wieloletnie wsparcie dla swoich urządzeń, jednak w przypadku wielu modeli wygasa ono w 2022 roku. Urządzeniami, które nie otrzymają Androida 13 są, między innymi, popularne flagowce z 2019 roku.

Spis treści

Źródło: PC World / Daniel Olszewski

Lista smartfonów

W 2022 roku wygasa wsparcie dla popularnych modeli z serii Galaxy S10. Telefony zadebiutowały na rynku 3 lata temu i do dziś pozostają jednymi z najlepszych flagowców w historii koreańskiej firmy. Sam od dłuższego czasu używam Samsunga Galaxy S10+ i z bólem serca dzielę się z wami informacją o tym, że jego użytkownicy nie otrzymają aktualizacji do nowego Androida 13.

Jest to przykra wiadomość, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że smartfony z serii Galaxy S10 były jednymi z najbardziej udanych flagowców Samsunga. Zarówno pod względem designu, jak i podzespołów nadal stanowią one ciekawią propozycję dla osób poszukujących budżetowych urządzeń. Modele z serii Galaxy S10 można obecnie zakupić nawet za niecałe 1000 zł - szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę oferty używanych telefonów. Co więcej, Galaxy S10 wielokrotnie sprawdza się lepiej niż nowe budżetowe smartfony innych producentów. Jest to więc zdecydowanie jeden z najciekawszych ex-flagowców, które możemy obecnie kupić.

Zobacz również:

Pełna lista Samsungów, które nie dostaną kolejnych wersji oprogramowania od Google:

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Fold

Warto zaznaczyć, że starsze modele, takie jak Galaxy S10 wciąż otrzymują aktualizacje bezpieczeństwa oraz sporadyczne ulepszenia poszczególnych elementów systemu. Na początku listopada użytkownicy kilkuletnich flagowców dostali patch, który poprawiał, między innymi, możliwości smartfona podczas wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu.

Listę urządzeń, które otrzymają aktualizację do nowego Androida 13 możecie sprawdzić tutaj.

Android 13 na smartfonach Samsunga

Android 13 pojawi się na rynku w trzecim kwartale tego roku. Kolejna wersja systemu otrzyma ulepszone funkcje związane z bezpieczeństwem smartfona, poprawi stabilizacje urządzeń oraz zaprezentuje nowe opcje kolorystyczne języka Material You, który pojawił się wraz z Androidem 12.

Bardzo możliwe, że kolejna wersja systemu umożliwi korzystanie z sieci telefonicznej bez używania fizycznych kart SIM. Pomysł opiera się na patencie złożonym przez Google w 2020 roku. Umożliwia on korzystanie z wielu profili przy użyciu jednego eSIM w telefonie. Oznacza to również, że użytkownicy będą mogli korzystać z kilku numerów telefonu bez umieszczania wielu kart SIM w telefonie. Pierwsza wersja oprogramowania trafiła właśnie na smartfony Pixel od Google'a. Screeny pochodzące z Pixela 4 możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: Pixel 4 Źródło: Pixel 4 Źródło: Pixel 4

Wszystkie przecieki, informacje oraz spekulacji związane z nowym Androidem 13 gromadzimy tutaj.

Nakładka One UI 5.0 na smartfony Samsunga

Wraz z premierą nowej wersji Androida, użytkownicy smartfonów Samsunga otrzymają również aktualizuje do najnowszej wersji nakładki One UI. Oprogramowanie wyraźnie różni się od innych systemów, a koreański producent co raz mocniej dąży do stworzenia rozbudowanego ekosystemu opartego na jak największej integracji pomiędzy urządzeniami Samsunga. Istotnym elementem One UI 5.0 będzie więc ułatwiona synchronizacja oraz łatwiejsze przełączanie się pomiędzy poszczególnymi urządzeniami koreańskiego producenta. Na ten moment - fani firmy - mogą wykorzystywać nie tylko smartfony z serii Galaxy, ale i słuchawki Galaxy Buds, zegarki z serii Galaxy Watch oraz tablety Galaxy Tab. Z całą pewnością Samsung będzie dążył do tego by wciąż rozwijać swój ekosystem i oferować klientom jak największą ilość produktów. Koreańska firma zaczyna w tym aspekcie przypominać Apple, które przez lata zdołało wypracować dość hermetycznie zamknięty ekosystem, który składa się z wielu różnych typów urządzeń.

Wraz z premierą Androida 13 smartfony Samsunga otrzymają również nową wersję nakładki OneUI o numerze 5.0. Pierwsza beta oprogramowania została udostępniona kilka miesięcy temu, a o różnicach między One UI 5.0, a One UI 4.1 możecie przeczytać tutaj.

Stabilna wersja autorskiej nakładki Samsunga trafiła już na pierwsze smartfony z serii Galaxy. Do zaktualizowanych telefonów (w większości regionów) należą takie modele, jak: seria Galaxy S22, seria Galaxy S21 oraz, między innymi, Galaxy A33 i Galaxy A53. Androida 13, opartego na One UI 5.0, z całą pewnością otrzymają także wszystkie urządzenia z serii Galaxy S23, która zadebiutuje na rynku w lutym tego roku.