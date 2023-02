Te sprzęty AGD w Lidlu naprawdę warto kupić [21.02.2023]

Oto zestawienie artykułów gospodarstwa domowego w atrakcyjnych cenach, które możesz kupić w sklepie Lidl - stacjonarnie oraz online. Sprawdziliśmy, co opłaca się kupić!

Sklep internetowy niemieckiej sieci sklepów funkcjonuje już kilka lat, a urządzenia elektroniczne i sprzęty AGD w Lidlu w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością wśród klientów. Oferta jest naprawdę szeroka, a niemal codziennie możemy liczyć na nowe produkty. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie sprzęty AGD znajdziemy w ofercie Lidl i czy warto się na nie zdecydować.

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

Jeśli szukasz sprzętu, który pomoże Ci w wielu kuchennych czynnościach - warto zwrócić uwagę na Lidlomixa. Nadaje się m.in. do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, mielenia, rozdrabniania, a nawet emulgowania. Model posiada Wi-Fi oraz 8-calowy ekran. Automatyczne programy pozwalają zaoszczędzić sporo czasu, a przy okazji - mogą być dobrą propozycją dla osób, które nie przepadają za gotowaniem.

Zobacz również:

Cena: 2499 zł

SILVERCREST Kuchenka mikrofalowa 17 l, SMW 700 D2, 1100 W

Kuchenka posiada regulację w zakresie 6 mocy (150-700 Watt), dzięki czemu możemy podgrzewać i rozmrażać w jej wnętrzu różnorodne składniki. Poza klasycznym sterowaniem, możliwe jest skorzystanie z 30-minutowego timera. Pomieści około 17 litrów, tak więc jest to dość kompaktowy model.

Cena: 379 zł

SILVERCREST Wyciskarka wolnoobrotowa SSJ 300 C1, 300 W

Wyciskarka upora się zarówno z miękkimi, jak i twardszymi owocami i warzywami. Krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników, a zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania soku do szklanek. Zbiornik na sok pomieści 970 ml, natomiast na odpady - 1320 ml.

Cena: 329 zł

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110S

Robot umożliwia planetarne mieszanie składników, a duża pojemność wynosząca 4,6 litra umożliwi przyrządzenie nawet objętościowego ciasta podczas jednego cyklu pracy. Atutem są zmienne prędkości oraz funkcja pulsacyjna. W zestawie znajdują się 3 narzędzia z aluminium.

Cena: 1199 zł

SILVERCREST Robot kuchenny SKM 600 C2, 600 W

Mieszanie, ubijanie, zagniatanie ciasta - wszystko to, dzięki mocy sięgającej 600 Watt. Duża zdejmowana misa została wykonana ze stali szlachetnej i pomieści aż 5 litrów. Możliwe jest korzystanie z płynnej regulacji prędkości, ale również funkcji turbo. Hak oraz mieszadło pokryto powłoką Teflon.

Cena: 369 zł

SILVERCREST Młynek do kawy SKKM 200, z żarnem stożkowym

Młynek umożliwia ustawienie stopnia zmielenia na 25 różnych poziomach, a dodatkowo wyznaczenie ilości zmielonej kawy na 1-14 filiżanek. Żarn stożkowy wykonano ze stali nierdzewnej, a zbiornik na kawę posiada zdejmowaną pokrywę i gumowy korek. Jego pojemność to około 250 g.

Cena: 299 zł

SILVERCREST Mini frytkownica SFM 850 A5 ze stali szlachetnej, 850 W

Mała kuchnia to nie powód, aby rezygnować z przysmaków. Ten kompaktowy model pozwoli przygotować około 450 gram frytek i jest wyposażony w zdejmowaną pokrywę z okienkiem i filtrem tłuszczu. W celach bezpieczeństwa, zbiornik na olej pokryto powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Cena: 139 zł

SILVERCREST Piekarnik elektryczny z funkcją grilla SGB 1200 B5, 1200 W

Urządzenie umożliwia pieczenie, podgrzewanie oraz grillowanie na trzech poziomach (grzałka górna, grzałka dolna, grzałka góra/dół). Regulacja temperatury wynosi od 70 do aż 230 stopni. Pomocnym może okazać się 60-minutowy zegar, a także 2-poziomowa komora na formy do pieczenia.

Cena: 249 zł

SILVERCREST Toster dwuszczelinowy EDS STEC 920

Urządzenie posiada funkcje takie jak rozmrażanie, podgrzewanie, a także 6-stopniowy regulator przyrumienienia. Dwuszczelinowy toster wyposażono w zdejmowaną nakładkę na bułki i szufladkę na okruchy. Gdy tosty są gotowe, następuje automatyczne wyrzucenie (co wpływa na większe bezpieczeństwo użytkowania).

Cena: 119 zł

SILVERCREST Automat do pieczenia chleba i robienia dżemu SBB 850 E1, 850W

Domowe pieczywo? Takie, jakie zechcemy, a to dzięki aż 16 programom automatycznym. Możemy wybierać spośród 3-stopniowej skali brązowienia skórki, 60-minutowej funkcji podtrzymywania ciepła, 80-minutowego programu ekspresowego, a nawet timera do późniejszych wypieków. Masa chleba to 1000, 1250 lub 1500 g.

Cena: 349 zł

SILVERCREST Jajowar SEKE 450 A1, 450 W

Jajowar pozwala na przyrządzenie jaj o różnych stopniach twardości podczas jednego cyklu (miękkie, średnie, twarde) i pomieści 7 jaj. Gdy gotowanie zostanie zakończone, otrzymamy stosowny sygnał dźwiękowy. W zestawie znajduje się plastikowa wkładka z uchwytem ułatwiająca studzenie.

Cena: 69,90 zł

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

Robot cechuje się wysoką mocą ssania sięgającą aż 2300 Pa, a za prawidłowe poruszanie się odpowiada TrueMapping (nawigowanie odbywa się poprzez wykorzystanie lasera). Model wykorzystuje technologię mopowania OZMO, tak więc obydwie czynności są wykonywane równocześnie. Sterowanie poprzez aplikację mobilną.

Cena: 1298,33 zł

Maszynka do lodów SEM 90 C3

Maszynka jest urządzeniem samochłodzącym (bez kompresora). Sterowanie jest możliwe z poziomu panelu obsługowego z 3 przyciskami - off, lody typu soft oraz mrożone. W zestawie znajduje się również miarka, łyżka, silikonowa szpatułka oraz 5 łyżeczek z pomiarką.

Cena: 449 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGLS2FRESH

Tradycyjny odkurzacz wyposażono w unowocześniony silnik - HiSpin. Wewnątrz znajduje się filtr HEPA, tak więc jest to również sprzęt, który może posłużyć również w domu alergika. Zasięg kabla to około 8 metrów (automatyczne zwijanie kabla, funkcja parkowania).

Cena: 399 zł

