Te tanie urządzenia i gadżety z Biedronki powinien mieć każdy kierowca

W Biedronce pojawiły się urządzenia, które mogą okazać się niezbędne jeśli jesteś kierowcą. Zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i większego komfortu. Przekonująca jest również ich niska cena - sprawdź, czy potrzebujesz te gadżety.

Sklep internetowy Biedronka Home odwiedziło już ponad 3 miliony osób, choć od momentu uruchomienia nie upłynęły nawet 3 miesiące. Przyznajemy, że nie jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ wiele lojalnych klientów czekało na pojawienie się platformy online. Nikt zapewne jednak nie przypuszczał, że sieć sklepów pod wodzą Jerónimo Martins szykuje aż tak bogatym asortymentem. Na przestrzeni kilkunastu tygodni do oferty trafił m.in. rower elektryczny, sprzęt marki Hyundai oraz gadżety dla gamerów COBRA. Najwyraźniej, to dopiero początek - dziś, zaciekawiło nas kilka z urządzeń dedykowanych kierowcom...

FOREVER kamera samochodowa G-SENSOR

Już teraz za pośrednictwem strony internetowej Biedronka możemy kupić kamerę samochodową od marki FOREVER - i to nie byle jaką. Jest ona wyposażona w G-SENSOR, pełniącego funkcję przyspieszeniomierza. Innymi słowy, gdy urządzenie zarejestruje niepokojące zdarzenia i wstrząsy, nagrywanie zostaje zabezpieczone (m.in. przed nadpisaniem). Jest to szczególnie ważne, gdy dojdzie do ewentualnego wypadku lub stłuczki, a my - będziemy mogli okazać się odpowiednim dowodem w postaci materiału wideo. Kamera nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD i jest zasilana poprzez microUSB.

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Waga: 0,179 kg

W zestawie: kamera, uchwyt, adapter samochodowy

Rodzaj wyświetlacza: LCD

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 2,2 cala

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: 5 V ⎓ 0,5 A, microUSB

Kamera samochodowa jest dostępna pod tym linkiem w wysoce atrakcyjnej cenie wynoszącej 99 zł.

BASEUS transmiter FM

Nie wyobrażasz sobie podróży autem bez wysłuchania ulubionych audycji, podcastów lub playlisty muzycznej? Transmiter FM pozwoli na dogodne połączenie ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Sparowanie umożliwia również przeprowadzanie rozmów w trybie głośnomówiącym. Ponadto, urządzenie od marki BASEUS posiada dwa porty USB pozwalające na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Montaż wymaga jedynie włożenia transmitera w gniazdo zapalniczki.

Kolor: czarny

Kompatybilność z Android: TAK

Kompatybilność z iOS: TAK

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: zapalniczka 12-24V

Typ karty pamięci: microSD

Wyjścia: 2 x USB

Transmiter FM jest dostępny pod tym linkiem w wysoce atrakcyjnej cenie wynoszącej 54,99 zł.

BASEUS uchwyt samochodowy indukcyjny

Ruszasz w daleką podróż i potrzebujesz nawigacji? Indukcyjny uchwyt samochodowy montuje się przy kratce nawiewu, tak więc nie ryzyka możliwego upadku. Zastosowanie uchwytu pozwala pozbyć się ryzyka wypadku związanego ze spoglądaniem na smartfona, tak więc jest to gadżet, który powinien mieć niemal każdy. Warto dodać, że BASEUS wyposażył model w bezprzewodową, indukcyjną ładowarkę - akcesorium jest przeznaczone dla telefonów o przekątnej od 4" do 6,5".

Stabilne utrzymanie telefonu dzięki trójkątnej konstrukcji

Sprawdzi się podczas dalekich podróży

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Moc: 15 W

Okres gwarancji (lata): 2

Indukcyjny uchwyt jest dostępny pod tym linkiem w wysoce atrakcyjnej cenie wynoszącej 99 zł.

SETTY ładowarka samochodowa PD

Niezależnie od tego czy pokonujesz krótszą czy dłuższą trasę, ładowanie smartfona czy nawigacji - może okazać się konieczne. Ten gadżet od SETTY wyposażono w dwa gniazda, USB oraz USB-C, co pozwala na równoczesne zasilanie dwóch urządzeń. Nad odpowiednim dopasowaniem mocy panuje procesor Power Delivery. Z uwagi na kompaktowe rozmiary, ładowarkę możesz na stałe umieścić w gnieździe od zapalniczki lub schowku.

Kolor: czarny

Wymiary: 69 x 27 x 27 mm

Sposób użycia: nie narażać na działanie wody i innych płynów, nie narażać na działanie wilgoci, nie narażać na działanie promieni słonecznych, nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz ognia, chrnić przed dziećmi - produkt nie jest zabawką

Waga: 0,06 kg

Moc: 45 W

Wejścia: gniazdo samochodowe

Wyjścia: USB-A, USB-C

Ładowarka SETTY jest dostępna pod tym linkiem w atrakcyjnej cenie wynoszącej 49,90 zł.

NITEO polerka samochodowa

Jeśli chcesz zachować swoje auto w nienagannym stanie, warto zatroszczyć się również o lakierowane powierzchnie zewnętrzne. Polerka marki NITEO cechuje się wysoką mocą (aż 1200 Watt) co umożliwia szybką, ale i skuteczną pracę. Aby korzystanie z urządzenia było bezpieczne i wygodne, producent wyposażył ją w rękojeść boczną.

Wymiary: 43 x 19,5 x 21 cm

Waga: 2,32 kg

Opis elementów: Urządzenie, uchwyt boczny, talerz polerski, wełniana nakładka polerska, klucz imbusowy, śruby 2 szt.

Moc: 1200 W

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: zasilanie sieciowe

Długość kabla: 2 m

Napięcie: 230-240 V

Certyfikaty: Dekra

Kompatybilna z tarczami o średnicy 150 mm

Antypoślizgowy uchwyt

Łatwa i szybka wymiana tarcz - blokada wrzeciona

Polerka samochowa NITEO jest dostępna pod tym linkiem, w atrakcyjnej cenie wynoszącej 169 zł.