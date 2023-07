Te telefony sprzedają się coraz lepiej na całym świecie. W Polsce nadal oficjalnie ich nie kupimy

Telefony Pixel od Google z roku na rok stają się coraz lepszym i popularniejszym wyborem. Na niektórych rynkach powoli detronizują nawet znanych pewniaków.

Telefony Google Pixel mają specjalne miejsce w sercu każdego fana Androida. Dzięki statusowi własnych produktów prosto od Google, mogą one cieszyć się funkcjami, których nie spotkamy w żadnym innym telefonie. Przy okazji, producenta duży nacisk kładzie zarówno na możliwości fotograficzne tych urządzeń, jak i na ich szybkość i lekkość systemu - a do tego jeszcze dochodzą niespotykane możliwości związane z AI i uczeniem maszynowym. A to jeszcze nie wszystko - wisienką na torcie jest cena Pixeli, które w porównaniu do flagowców czy średniaków innych producentów są wręcz tanie.

Ze względu na to trudno się dziwić, że przez ostatnie kilka lat coraz więcej osób przekonało się do zakupu telefonu właśnie tej marki. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że próby wejścia na rynek smartfonów przez Google są skazane na porażkę, ale już teraz widać, że strategia firmy i skupienie na wspomnianych wcześniej elementach ewidentnie daje dobre wyniki. Potwierdza to najnowszy raport z Japonii.

Counterpoint Research odkryło, że telefony Pixel doświadczyły niesamowitego wzrostu sprzedaży w Japonii w pierwszym kwartale 2023 roku. Wzrost jest tak ogromny, że Pixele w tym kwartale były drugą najlepiej sprzedającą się marką w Japonii, ustępując tylko Apple, a wyprzedzając gigantów takich jak Samsung czy Xiaomi, a nawet lokalnych producentów takich jak Sharp a nawet Sony.

Wzrost sprzedaży nastąpił głownie dzięki średniakom - Pixelowi 7a oraz 6a, ale też bardzo mocnej pozycji najnowszych flagowców - Pixelowi 7 i 7 Pro. Z roku na rok sprzedaż Pixeli w Japonii wzrosła aż o 76%. Co ciekawe, dzięki temu Japonia stałą się też największym rynkiem dla telefonów Google i odpowiada za 34% całej sprzedaży marki. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, gdzie sprzedaje się 31% telefonów firmy.

Wygląda więc na to, że Google ma jeszcze za pasem potencjał do niezwykłych rynkowych tryumfów, szczególnie patrząc na skupienie firmy na rynkach poza EU i USA. Jeśli tak dalej pójdzie, przeglądarkowy gigant może stać się najpopularniejszym wyporem na rynkach Azjatyckich, co według niektórych jest długofalową strategią i celem firmy.