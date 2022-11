Te trupy pozostaną z nami na długo. Wszystkie spin-offy The Walking Dead

Tęsknicie już za Żywymi Trupami? Jeśli tak, zajrzyjcie do naszej listy wszystkich spin-offów serialu – przekonacie się, że AMC ma jeszcze wiele pomysłów na rozwinięcie uniwersum The Walking Dead.

11. sezon The Walking Dead może i dobiegł końca, ale AMC dzielnie reanimuje trupa naręczem spin-offów. Jakie seriale z uniwersum są już dostępne, a jakie pojawią się w najbliższej przyszłości? Na te pytania odpowie Wam poniższa lista.

Fear the Walking Dead

Data emisji: 2015-obecnie

Trzy pierwsze sezony stanowią bezpośredni prequel do The Walking Dead. Opowiadają o wydarzeniach z początku epidemii i koncentrują się na losach dysfunkcyjnej rodziny złożonej z Madison Clark, jej narzeczonego Travisa Manawy, córki Alicii, uzależnionego od narkotyków syna, Nicka, a także syna Travisa z pierwszego małżeństwa, Chrisa. Wraz z kilkoma innymi ocalałymi rodzina przemierza opanowane przez szwendaczy Stany Zjednoczone i poszukuje schronienia. Kolejne sezony ogniskują się na postaci Morgana Jonesa, a ich akcja rozgrywa się równolegle do wydarzeń z The Walking Dead. W serialu pojawia się Armia Obywatelska, która odgrywa sporą rolę w ostatnich sezonach The Walking Dead.

The Walking Dead: Nowy świat

Data emisji: 2020-2021

Miniserial składający się z dwóch sezonów. Akcja rozgrywa się w stanie Nebraska, 10 lat po wybuchu epidemii. Tamtejszy kampus uniwersytecki stał się azylem dla ocalałych z apokalipsy i miejscem, gdzie wychowano nowe pokolenie. Główni bohaterowie to grupa młodych ludzi wyrosłych w świecie opanowanym przez żywe trupy. W serialu występują nawiązania do Fear the Walking Dead. Pojawia się też Armia Obywatelska oraz tzw. Sojusz Trójki.

Spin-off o Ricku i Michonne

Data emisji: 2023/2024

fot. AMC

Gdy Rick Grimes odszedł z The Walking Dead, w planach były aż trzy filmy o jego przygodach. Z tych pomysłów nic nie wyszło, jednak AMC zdecydowało, że dzielny szeryf nie może tak po prostu zniknąć z uniwersum. Na tegorocznym Comic-Conie w San Diego zapowiedziano więc serial o losach Ricka i Michonne. O policjancie słuch zaginął w 9 sezonie – ranny Grimes został wówczas zabrany przez tajemniczy helikopter. W 10 sezonie Michonne wyruszyła na jego poszukiwania. W zakończeniu sezonu 11 bohaterowie pojawili się ponownie – Rick uciekając przez Armią Obywatelską, a Michonne konno przemierzając USA. Spin-off opowie więc o trudnej drodze tej dwójki do ponownego spotkania. Pierwszy sezon serialu ma liczyć 6 odcinków.

The Walking Dead: Dead City

Data emisji: kwiecień 2023

Złożony z 6 odcinków miniserial skoncentruje się losach Maggie i Negana. Historia tej dwójki bohaterów jest tragiczna, pełna przemocy i zwrotów akcji. W sezonie 7 Negan brutalnie zabija Glenna, a Maggie planuje krwawą zemstę. Jednak gdy w końcu Zbawcy zostają pokonani, a Negan uwięziony w Alexandrii, Maggie daruje mu życie, widząc, że stał się wrakiem człowieka. Pomimo późniejszej przemiany i zaskarbienia sobie pewnego zaufania bohaterów, Negan dołącza do Szeptaczy – ostatecznie jednak przyczynia się do ich pokonania. W 11 sezonie wraz z Maggie wyrusza, by odbić wioskę Meridian z rąk Żniwiarzy. Spin-off przedstawi wydarzenia późniejsze, związane z wyprawą Negana i Maggie na odcięty od świata nowojorski Manhattan.

Przygody Daryla we Francji

Data emisji: 2023

fot. AMC

W 11 sezonie The Walking Dead Daryl Dixon postanowia wyruszyć na poszukiwanie Ricka. W jaki jednak sposób trafi do Francji? Tego nie wiadomo, ale najwyraźniej ma to być jedna z głównych zagadek spin-offa. W pierwszym odcinku Daryl ma bowiem obudzić się i odkryć... że znalazł się w Europie. W serialu ma panować nieco inna atmosfera niż w The Walking Dead – zgodnie z zapowiedziami Normana Reedusa akcja ma rozgrywać się w średniowiecznych zamkach, a w fabule przewijać się będą wątki religijne. Daryl będzie musiał nie tylko odkryć, jak przebył Atlantyk, ale również przetrwać w obcej rzeczywistości i powrócić do USA. Jak zapowiadają twórcy, pojawiające się w serialu szwendacze będą o wiele sprytniejsze niż te znane z The Walking Dead.

Tales of the Walking Dead

Data emisji: 2022

Antologia złożona z 6 odcinków. Każdy z nich opowiada inną historię i prezentuje innych bohaterów. Serial prezentuje m.in. historię Dee, która później stała się przywódczynią Szeptaczy, znaną jako Alpha.

