Te urządzenia Apple na Black Friday to prawdziwa gratka! Ciężko nie skorzystać z takich promocji

Apple jest jedną z najbardziej pożądanych marek na świecie, jednak ceny urządzeń tego producenta mogą zwalić z nóg. Na szczęście na Black Friday - a nawet na kilka dni przed - wiele z nich zostanie mocno przecenionych!

Spis treści

Wiele osób poszukuje najlepszych okazji na sprzęty od Apple. Czy to tegoroczny iPhone 14, czy też zeszłoroczny iPhone 13 - zawsze znajdziemy gdzieś interesujące oferty. Jednakże najlepsze przeceny pojawiają się dopiero w okolicach Black Friday, które w tym roku będzie miało miejsce 25 listopada. To wtedy zarówno samo Apple, jak i wielu partnerów sprzedażowych, organizuje czyszczenie magazynów i wyprzedaje interesujący sprzęt w bardzo dobrych cenach. Spójrzmy więc, jakie rabaty możemy znaleźć już teraz.

Promocja na Black Friday prosto od Apple

Tak jak wspominaliśmy w tym artykule, w czasie Black Friday spodziewamy się wielu interesujących akcji promocyjnych. Jedną z pewnych jest także promocja prosto od Apple. Firma co roku - od Black Friday do Cyber Monday - oferuje świetne rabaty na wybrane przez siebie urządzenia.

Co więcej, co roku możemy też liczyć na dodatkowe bonusy w czasie czarnopiątkowych wyprzedaży Apple. Często jest to albo prezent w postaci słuchawek lub innych gadżetów, albo karty podarunkowe dołączane do zakupów. Jak będzie w tym roku - nie jesteśmy jeszcze pewni. Wiemy natomiast, że na pewno warto w czasie Black Friday zajrzeć na stronę Apple i się przekonać!

Najlepsze oferty na sprzęty Apple na Black Friday

iPhone 13 mini 256 GB

Wyświetlacz : 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR

: 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 15

: iOS 15 Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Cena: 4399 zł 3999 zł. Sprawdź Niebieski Czerwony

iPhone 12 mini 64 GB

Wyświetlacz : 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR

: 5.4", 2340 x 1080px, OLED, Super Retina XDR Procesor : Apple A14 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A14 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 14

: iOS 14 Pamięć RAM : 4 GB

: 4 GB Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Aparat : Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx

: Tylny 2 x 12 Mpx, Przedni 12 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning

Cena: 3199 zł 2899 zł. Sprawdź

iPhone SE 2 64 GB

Wyświetlacz : 4.7", 1334 x 750px, IPS, Retina HD

: 4.7", 1334 x 750px, IPS, Retina HD Procesor : Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy

: Apple A15 Bionic, Sześciordzeniowy Wersja systemu : iOS 15

: iOS 15 Pamięć wbudowana : 64 GB

: 64 GB Aparat : Tylny 12 Mpx, Przedni 7 Mpx

: Tylny 12 Mpx, Przedni 7 Mpx Komunikacja: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, Złącze Lightning