Te urządzenia Apple nie dostaną więcej corocznych aktualizacji. Czy Twój sprzęt przetrwa?

Najnowsze aktualizacje systemów operacyjnych od Apple porzucają wsparcie dla naprawdę sporej liczby urządzeń producenta.

Spis treści

Nowa wersja systemów operacyjnych od Apple to zawsze dobra wiadomość. Nowy macOs, iOS czy inne wprowadzają nowe, ciekawe funkcjonalności, dostraszają też do naszych urządzeń najlepsze możliwe zabezpieczenia i sprawiają, że nasz kilkuletni telefon znowu wydaje się jakby był prosto z salonu.

Niestety, z roku na rok najstarsze urządzenia przestają być wspierane. To naturalna kolej rzeczy - często starsze podzespoły nie są w stanie udźwignąć najnowszych, coraz bardziej skomplikowanych funkcji wprowadzanych w kolejnych OS-ach. Niestety w tym roku całkiem sporo telefonów, laptopów, tabletów i innych odejdzie do applowskiego lamusa. Oto wszystkie sprzęty Apple, które dostaną aktualizację do iOS 16, a także, które w tym roku stracą wsparcie:

iOS 16

Poprzedni rok był sporym świętem dla posiadaczy iPhonów - Apple nie przestało wspierać żadnego modelu telefonu. Niestety dobra passa nie trwała długo. iOS 16 zostawia w tyle naprawdę sporo smartfonów, w tym najbardziej popularny model w historii firmy - iPhone 6s.

Zobacz również:

Smartfony, które dostaną aktualizację do iOS 16:

iPhone 8 and 8 Plus

iPhone X

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE 2020, 2022

Smartfony, które stracą wsparcie:

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (pierwsza generacja)

MacOS Ventura

Tak jak domyślaliśmy się na poczatku tranzycji na Apple Silicon, starsze MacBooki są niesamowicie szybko# wygaszane. Niektóre z odchodzących urządzeń można było kupić w sklepach jeszcze 3 lata temu!

Urządzenia, które otrymają macOS Ventura:

iMac (2017 i późniejsze)

iMac Pro (2017)

MacBook (2017 i późniejsze)

MacBook Air (2018 i późniejsze)

MacBook Pro (2017 i późniejsze)

Mac mini (2018 i późniejsze)

Mac Pro (2019 i późniejsze)

Mac Studio (2022)

Laptopy i komputery, które stracą wsparcie:

iMac (2015-2016)

MacBook (2016)

MacBook Air (2015-2017)

MacBook Pro (2015-2016)

Mac mini (2014)

Mac Pro (2013)

iPadOS 16

iPadOS 16 to ciekawa aktualizacja. Co prawda każdy iPad Pro, nawet ten najstarsy andal go dostanie, ale nei wsyztkie funkcje będą dla wszystkich dostępne (jak np. Stage Manager). Kilka niższych modeli nie będzie niestety miało nawet takiego szczęścia i odejdą na zasłużony odpoczynek.

Tablety Apple kompatybilne z iPadOS 16:

iPad (5. generacja i późniejsze)

iPad mini 5 i późniejsze

iPad Air 3 i późniejsze

iPad Pro (wszystkie modele)

Urządzenia, które nie dostaną iPadOS 16:

iPad Air 2

iPad mini 4

watchOS 9

Tutaj mamy do czynienia z najciekawszą chyba sytuacją. Apple nadal sprzedaje Apple Watch 3, który... nie dostanie nawet najnowszej wersji systemu watchOS!

Smartwatche Apple, które dostaną najnowszy system watchOS:

Apple Watch 4

Apple Watch 5

Apple Watch 6

Apple Watch 7

Apple Watch SE

Modele, które nie dostaną watchOS 9:

Apple Watch 3

tvOS 16

Z kolei urządzenia Apple TV jako jedyne wychodzą w tym roku z procesu aktualizacja obronną ręką. Wszystkie modele, które obsługiwały tvOS 15, są też gotowe na tvOS 16.

Apple TV z aktualizacją do tvOS 16:

Apple TV (4. generacja)

Apple TV HD

Apple TV 4K (wszystkie modele)

Apple TV bez dostępnej aktualizacji: