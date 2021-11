Te urządzenia Huawei otrzymają najnowszą betę HarmonyOS 2.0!

Chiński producent przyznał dostęp do otwartych beta testów oprogramowania HarmonyOS 2.0 posiadaczom kolejnych urządzeń.

Wszystko wskazuje na to, że Huawei powoli zmierza ku końcowi okresu beta testów najnowszej wersji swojego oprogramowania HarmonyOS 2.0. Większość urządzeń ze średniej półki cenowej oraz flagowców otrzymało już dostęp do jego finalnej wersji.

Dziś natomiast chiński producent ogłosił, że okres otwartych beta testów rozpoczyna się dla kolejnych sześciu urządzeń. Są to:

Huawei Nova 8 SE Vitality Edition

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 8 cali

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 10.1 cali

Huawei Enjoy Tablet 10.1 cali

Honor Tablet 5 8-inch

Honor Tablet 5 10.1 cali

Jak widzimy, na tej liście znajdziemy nie tylko urządzenia Huawei, ale także te marki Honor, która do niedawna była częścią chińskiego giganta. Dopiero niedawno smartfony i tablety Honor zaczęły pojawiać się na rynku jako produkty osobnej firmy. Osoby posiadające jedno z tych urządzeń będą miały łatwy dostęp do najnowszej wersji oprogramowania HarmonyOS 2.0. Firma chce w ten sposób zebrać większą ilość danych i sprawdzić jak starsze smartfony i tablety będą pracować pod kontrolą nowego oprogramowania.

Nie są to jednak jedyne urządzenia uprawnione do beta testów. Kilka dni temu producent ogłosił także, że posiadacze niektórych smartfonów Huawei oraz Honor, mieszkający na terenie Chin, także mogą wziąć udział w otwartych testach. Wśród nich znajdziemy między innymi Nova 3i, Nova 2s, Honor Play, Note 10 oraz tablet X6. Warto jednak pamiętać, że system HarmonyOS 2.0 dostępny jest jedynie dla posiadaczy smartfonów Huawei w Chinach. W pozostałych regionach, jak ma to miejsce w przypadku modelu nova 9, możemy spodziewać się obecności oprogramowania EMUI 12.0.1.

