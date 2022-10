Te urządzenia IKEA powinny być w każdym domu [06.10.2022]

Czy wiesz, że w sieci IKEA znajdziesz wiele ciekawych urządzeń do domu w dobrych cenach? Zobacz, jakie stylowe gadżety kupisz w tej znanej sieci! Będą ozdobą każdego domu.

W sieci sklepów IKEA znajdziemy wiele ciekawych, nowoczesnych urządzeń. Odznaczają się nie tylko dobrą ceną i funkcjonalnością, ale i niebanalnym designem, który zwykle towarzyszy produktom z tej sieci. Zwykłe sprzęty użytkowe wreszcie mogą stać się ozdobą twojego wnętrza. Jednocześnie sprawią, że dom będzie bardziej funkcjonalny.

Wybraliśmy najbardziej interesujące i praktyczne urządzenia, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w każdym nowoczesnym domu, m.in. oczyszczacz powietrza ukryty w stoliku (must-have nadchodzącej zimy) oraz głośnik udający obraz. Sprawdź, co szczególnie przykuło naszą uwagę i co warto kupić w słynnej szwedzkiej sieciówce oprócz popularnych hot-dogów! Na co się skusisz?

STARKVIND Oczyszczacz powietrza, biały

Trzeba przyznać, że to jeden z ładniejszych oczyszczaczy powietrza spośród wszyskich dostępnych na rynku. Urządzenie można regulować ręcznie, ustawić w trybie automatycznym lub w pełni kontrolować w aplikacji IKEA Home smart po podłączeniu do bramki TRÅDFRI. Co więcej, w aplikacji można m.in. sprawdzić aktualną jakość powietrza (cząsteczki PM2,5). Wśród dostępnych funkcji jest także minutnik pozwalający oczyścić powietrze przed pójściem spać. Użytkownik aplikacji może także otrzymywać przypomnienia o konieczności sprawdzenia filtrów. Oczyszczacz przy najniższych ustawieniach wentylatora pracuje bardzo cicho (można ustawić 5 różnych prędkości wentylatora i tym samym dostosować jego pracę do potrzeb domu bądź używać go w trybie automatycznym).

Produkt może oczyścić powietrze na powierzchni do 20 mkw., w zależności od wybranej prędkości wentylatora. W przypadku większych pomieszczeń oczyszczenie powietrza zajmie więcej czasu. Oczyszczacz wyposażono w filtr cząsteczek zoptymalizowany do odfiltrowania około 99,5% mniejszych cząsteczek unoszonych w powietrzu, takich jak cząstki PM2,5, kurz i pyłki. Produkt można uzupełnić o dodatkowe filtry gazu pomagające zmniejszyć woń dymu, zapachów kuchennych i innych nieprzyjemnych woni mogących występować w domu, a także oczyścić powietrze z substancji takich, jak formaldehyd, które można znaleźć w produktach takich jak środki czystości czy artykuły gospodarstwa domowego.

Cena: 599 zł Więcej informacji

STARKVIND Stół z oczyszczaczem powietrza, bejcowana okleina dębowa/biały

Jesteśmy przyzwyczajeni do niebanalnych pomysłów projektantów tej sieci, ale to urządzenie naprawdę zaskakuje. To produkt idealny do niewielkich mieszkań oraz dla osób, które lubią sprzęty piękne i wielofunkcyjne jednocześnie. Blat produktu wykonano ze sklejki i okleiny dębowej pokrytej lakierem podbarwionym. Nogi to z kolei lakierowana lita brzoza. Podobnie, jak oczyszczacz wolnostojący, stolik ten można kontrolować za pomocą aplikacji IKEA Home smart. Wbudowany oczyszczacz usunie zanieczyszczenia z pomieszczenia o powierzchni do 20 mkw. Filtr cząstek stałych usunie cząstki PM2,5, kurz oraz pyłki. Uzupełnienie urządzenia o dodatkowe filtry gazu pozwoli na oczyszczenie powietrza ze szkodliwych substancji oraz zapachów. Oczyszczacz pozwala na ustawienie 5 różnych prędkości wentylatora lub używanie go w trybie automatycznym.

Cena: 699 zł Więcej informacji

FÖRNUFTIG Oczyszczacz powietrza, czarny

Urządzenie można zarówno zawiesić na ścianie (w zależności od preferencji pionowo lub poziomo), jak i postawić na podłodze przy pomocy dołączonej do oczyszczacze podstawki. To pomysłowe rozwiązanie, które szczególnie docenią właściciele małych mieszkań. Oczyszczacz powietrza został wyposażony w filtr cząstek stałych, jednak można też dokupić dodatkowe filtry gazu i stosować je łącznie. Jest w stanie oczyścić powietrze na powierzchni do 8-10 mkw. Możliwe jest ustawienie 3 różnych prędkości wentylatora.

Cena: 299 zł Więcej informacji

FÖRNUFTIG Filtr oczyszczający gaz

To doskonałe uzupełnienie oczyszczacza powietrza FÖRNUFTIG. Filtr pochłania różne zanieczyszczenia gazowe, jak np. formaldehyd, który jest składnikiem produktów takich, jak środki czyszczące/produkty gospodarstwa domowego, a także różne tkaniny i materiały obecne w domu. Dodatkowo, pomoże oczyścić powietrze z dymu i nieprzyjemnych zapachów. Producent zapewnia, że jest łatwy w montażu. Kosztuje stosunkowo niewiele, a znacznie podnosi funkcjonalność samego oczyszczacza.

Cena: 45 zł Więcej informacji

VINDRIKTNING Czujnik jakości powietrza

Czujnik pozwala na pomiar jakości powietrza – wykrywa cząsteczki PM2,5. Urządzenie komunikuje stan powietrza za pomocą 3-poziomowego oświetlenia: zielonego (dobry), żółtego (w porządku) i czerwonego (zły). Urządzenie stanowi idealne uzupełnienie dla oczyszczacza powietrza FÖRNUFTIG. Oczywiście, dostępne są aplikacje, które informują nas o jakości powietrza. Jednak w tym przypadku informacje mamy prezentowane w czasie rzeczywistym oraz konkretnie w naszym mieszkaniu. Takiej funkcjonalności nie zapewnia jak dotąd żadne oprogramowanie.

Cena: 59,99 zł Więcej informacji

SYMFONISK Obraz z głośnikiem WiFi, biały

Takiego głośnika jeszcze nie widzieliśmy. Urządzenie umożliwia strumieniowy przesył muzyki, podcastów i dźwięku z radia przez Wi-Fi, bez zakłócania połączeń telefonicznych i powiadomień. Jest kompatybilny z Airplay 2, można więc przesyłać dźwięk strumieniowo bezpośrednio ze swojego urządzenia Apple, a także ze Spotify Connect, co pozwala przesyłać strumieniowo muzykę bezpośrednio do głośnika z aplikacji Spotify. Obsługa odbywa się przy pomocy aplikacji Sonos. Do wyboru z białą lub czarną ramką i różnymi wymiennymi frontami, co pozwala dopasować głośnik do własnego wnętrza i upodobań.

Cena: 999 zł Więcej informacji

SYMFONISK Panel ramki

Wspomniany wyżej obraz można dopasować do aktualnego wystroju wnętrza lub nastroju przy pomocy specjalnych paneli. Do wyboru jest ponad 20 różnych wzorów. To rozwiązanie naprawdę nam się podoba – nie trzeba wymieniać sprzętu, by odświeżyć wystrój wnętrza. Jest to więc bardzo ekologiczny i ekonomiczny pomysł.

Cena: 139 zł Więcej informacji

SYMFONISK WiFi głośnik, czarny/gen 2

Tu IKEA znów stanęła na wysokości zadania, jak chodzi o projekty idealne do niewielkich wnętrz. Głośnik można ustawić poziomo lub pionowo. Urządzenie pozwala również na montaż bezpośrednio na ścianie za pomocą wspornika do głośnika SYMFONISK. Głośnik można wówczas wykorzystać jako praktyczną półkę. Produkt umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, radia i podcastów z sieci i aplikacji strumieniowych. Producent zapewnia, że głośnik ma bogaty i dynamiczny dźwięk, który wypełnia całe pomieszczenie. Co ważne, posiadacze większej liczby głośników mogą sterować każdym urządzeniem osobno, dzięki czemu w poszczególnych pomieszczeniach w tym samym czasie można odtwarzać albo ten sam, albo różne dźwięki. Głośnik jest kompatybilny ze Spotify Connect oraz z Airplay 2, można więc przesyłać dźwięk strumieniowo bezpośrednio ze swojego urządzenia Apple. Strumieniowy przesył z radia przez Wi-Fi nie zakłóca połączeń telefonicznych i powiadomień.

Cena: 599 zł Więcej informacji

SYMFONISK Lampa/głośnik z wifi, szklany klosz, biały/czarny

Coś dla tych, którzy lubią łączyć dobry design z wielofunkcyjnością. Produkt umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, radia i podcastów z sieci i aplikacji strumieniowych. Jego obsługa możliwa jest dzięki specjalnej aplikacji Sonos. Głośniki z linii SYMFONISK łączą się przez Wi-Fi, dzięki czemu możliwa jest ich rozbudowa w dowolny system, co pozwala na jednoczesne odtwarzanie na poszczególnych urządzeniach różnych dźwięków. A przy tym wszystkim lampa ta jest po prostu elegancka.

Cena: 799 zł Więcej informacji

Cena z kartą IKEA Family: 679,15 zł

NORDMÄRKE Ładowarka indukcyjna, tkanina/różowy

Ten gadżet jest nie tylko funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu, ale i piękny. To chyba jedna z najbardziej elegancko wykończonych ładowarek indukcyjnych na rynku. Jest kompatybilna ze wszystkimi smartfonami i urządzeniami z certyfikatem Qi. Działa m.in. z Apple IPhone 8 i Samsung Galaxy S6 lub nowszymi modelami. Maks. moc indukcyjna ładowania wynosi 5W. Ładowarkę trzeba uzupełnić kablem USB C i adapterem USB.

Cena: 49,99 zł Więcej informacji

NORDMÄRKE Przenośna ładowarka bezprzewodowa

Ta sprytna ładowarka pozwala na uzupełnienie baterii telefonu bez konieczności podłączania urządzenia kablem. Co więcej, sama też działa bezprzewodowo. Po umieszczeniu telefonu na ładowarce, włącza się kontrolka, która jednak przygasa, by nie przeszkadzać użytkownikowi. Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi smartfonami i urządzeniami z certyfikatem Qi. Pojemnośc akumulatorka wynosi 6500 mAh. Typ baterii to Li-ion. Maks. moc indukcyjna ładowania wynosi natomiast 5W.

Cena: 99,99 zł Więcej informacji

NORDMÄRKE Ładowarka indukcyjna, biały/korek

Dzięki wykończeniu z korka ładowarka jest elegancka i pasuje do wielu różnych wnętrz. Posiada certyfikat Qi, jest więc kompatybilny ze wszystkimi smartfonami i urządzeniami z certyfikatem Qi, jak np. z Apple IPhone 8 i Samsung® Galaxy S6. Maks. moc indukcyjna ładowania wynosi 5W.

Cena: 69,99 zł Więcej informacji

HEKTAR Lampa biurkowa z ładow. indukcyjną, ciemnoszary

Ta niebanalna lampka oprócz ciekawego designu charakteryzuje się także dużą funkcjonalnością. Wystarczy bowiem umieścić na jej podstawie smartfon, by naładować jego baterię. Dodatkowo lampka posiada wbudowany port USB pozwalający na ładowanie drugiego urządzenia w tym samym czasie. Maks. natężenie prądu w porcie USB wynosi 2000mA, a maks. moc indukcyjna ładowania – 5W.

Cena: 249 zł Więcej informacji

Cena z kartą IKEA Family: 211,65 zł

BETTORP Przenośna lampa z ładowarką bezprz, można przyciemniać jasnoszaro-niebieski

To kolejna sprytna lampka, która została wyposażona w płytkę z 2 punktami do bezprzewodowego ładowania. Za pomocą bezprzewodowej podstawki do ładowania można łatwo naładować zarówno samą lampę, jak i smartfona oraz inne urządzenia z certyfikatem Qi. Sama lampka pozwala na ustawienie trzech rodzajów oświetlenia – silnego, średniego i nastrojowego. Dodatkowym udogodnieniem jest pojemnik na biżuterię i zegarki na podstawce ładującej lampy. Jest to więc nie tylko stylowy sprzęt, ale i bardzo funkcjonalny.

Cena: 249 zł Więcej informacji

Cena z kartą IKEA Family: 211,65 zł

TRÅDFRI Sterownik do pilota zdalnego ster, szary10 Wat

Pozwala na podłączenie do 3 urządzeń, pod warunkiem że ich całkowita moc nie przekroczy 10 W. Migające światło sygnalizuje przekroczenie maksymalnej mocy sterownika LED. Producent zapewnia, że podczas jednej instalacji można podłączyć do 10 sterowników TRÅDFRI LED. Urządzenie działa z IKEA Home smart.

Cena: 90 zł Więcej informacji

STYRBAR Pilot zdalnego sterowania, stal nierdz

Przy pomocy tego eleganckiego pilota możliwe jest sterowanie nawet 10 żarówkami LED jednocześnie. Urządzenie pozwala na przyciemnianie, włączanie i wyłączanie oraz zmianę temperatury oświetlenia. Pilot będzie pasował do każdego stylowego wnętrza – nierdzewna szczotkowana stal wygląda ponadczasowo. Pasuje do produktów oświetleniowych IKEA Home smart – ma zasięg maks. do 10 m (jeżeli nie jest blokowany przez jakiekolwiek ściany).

Cena: 59,99 zł Więcej informacji

TRÅDFRI Bezprzewodowy czujnik ruchu, biały

Produkt, który potrafi ułatwić życie. Może być wykorzystywany do automatycznego włączania i wyłączania do 10 źródeł światła. Reaguje na ruch. To idealne rozwiązanie, gdy nie lubimy po ciemku szukać włączników na ścianach. Pozwala na ustawienie jasności źródeł światła podłączonych do czujnika na poziomie 30% lub 100%. Kompatybilny z produktami oświetleniowymi IKEA Home Smart.

Cena: 55 zł Więcej informacji

ÅSKSTORM Ładowarka USB 40W, ciemnoszary

Przy pomocy tej praktycznej ładowarki można ładować do 3 urządzeń jednocześnie – ma ona bowiem 2 porty USB-A i 1 port USB-C. Producent zapewnia, że nawet w przypadku ładowania 3 urządzeń jednocześnie czas ładowania każdego z nich nie zmienia się. Jeśli używa się jednego portu USB-A, będzie on miał moc 10 W, natomiast w przypadku używania obu portów USB-A moc będzie podzielona po 5 W na każdy. Port USB-C (PD) może z kolei dostarczyć do 30 W. Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego wykrywania podłączonego urządzenia, dzięki czemu ładowarka może odpowiednio dostosować swoją moc wyjściową.

Cena: 79,99 zł Więcej informacji

ROTHULT Inteligentny zamek, biały

Ten inteligentny zamek działa na baterie. Emituje wyraźny sygnał dźwiękowy, gdy nadchodzi pora na ich wymianę – to pięć krótkich sygnałów dźwiękowych, powtarzanych co 30 minut, aż zamek przejdzie w tryb uśpienia. W zestawie znajdują się dwie główne karty dostępu.

Cena: 100 zł Więcej informacji

TILLREDA Kuchenka mikrofalowa

Mała, wolnostojąca kuchenka mikrofalowa to idealne rozwiązanie do niewielkich kuchni. Została wyposażona 5 poziomów mocy, które możemy regulować za pomocą pokrętła. Moc wyjściowa mikrofalówki wynosi 700 W. Wewnątrz znajdziemy talerz obrotowy o średnicy 25,5 cm. Urządzenie wygląda minimalistycznie i elegancko. Aby otworzyć drzwiczki wystarczy je nacisnąć - nie posiadają uchwytów. Jej rozmiary to: 43,9 cm (szerokość) x 34 cm (głębokość) x 25,8 cm (wysokość).

Cena: 599 zł Więcej informacji

TVÄTTAD Pralka/suszarka do zabudowy, biały

Trudno o bardziej oszczędzające miejsce rozwiązanie niż pralko-suszarka. Nie tylko pozbywamy się stojącej w salonie suszarki z praniem, ale i zyskujemy dwie funkcje zamknięte w jednym sprzęcie. To urządzenie 2 w 1 wyposażono w program parowy i różne funkcje, które mają ułatwiać dostosowanie działania sprzętu do różnych potrzeb związanych z praniem. Pralko-suszarkę można też uzupełnić o szafkę z drzwiami, by lepiej dopasować sprzęt do wystroju łazienki.

Cena: 3 299 zł Więcej informacji

BEJUBLAD Kuchenka mikrofalowa

Ta kuchenka mikrofalowa ma wiele przydatnych funkcji – od rozmrażania i podgrzewania po pieczenie chrupkiej pizzy i złocistego kurczaka. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w funkcję szybkiego startu, służącą do szybkiego nagrzewania przy pełnej mocy. Producent zapewnia, że jest ona dealna do podgrzewania napojów. Dodatkowo, sprzęt ten ma funkcję automatycznego gotowania – wystarczy wybrać rodzaj potrawy oraz jego wagę, by uzyskać optymalny czas gotowania i jak najlepszy rezultat. Dodatkowym atutem jest funkcja automatycznego rozmrażania dla 5 rodzajów artykułów spożywczych, jak pieczywo, ryby i owoce morza, mięso, warzywa oraz drób.

Funkcja opiekania pozwala upiec biszkopt w zaledwie 7 minut. Przyrządzenie ciasta na kruchym spodzie ma natomiast potrwać 12 minut. Mikrofalówka ta ma również funkcję pieczenia chleba i pizzy. Opcja ta sprawia, że warstwa zewnętrzna wypieku jest zrumieniona, a spód chrupiący.

Cena: 2099 zł Więcej informacji

