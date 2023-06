Te zmiany przyniesie na iPhone'a iOS 17. Wszystko, co Apple zapowiedziało na WWDC 2023

iOS 17 ma przynieść kilka interesujących zmian, które zmienią sposób codziennego korzystania z iPhone'a.

iOS 17 nie będzie wielką, rewolucyjną zmianą dla nadchodzących iPhone'ów, ale przyniesie kilka ciekawych zmian i usprawnień. Sprawdzamy, co już na jesieni zmieni się w najnowszych telefonach od Apple. Oto wszystkie zmiany, które zapowiedziała firma z Cupertino podczas WWDC 2023.

Journal

Nowa aplikacja, która umożliwi prowadzenie własnego, szyfrowanego dziennika prosto na telefonie. Jest to sposób na ponowne przeżycie najważniejszych momentów, który łączy się ze wspomnieniami z aplikacji zdjęcia i pozwala na prowadzenie własnego dziennika prosto na telefonie.

Zobacz również:

StandBy

Jest to tryb podobny do StandBy z Apple Watcha, który po połączeniu ze specjalnym standem zmienia iPhone'a w inteligentny wyświetlacz. Dzięki temu łatwo jest jednocześnie ładować telefon, jak i w tle oglądać zdjęcia, sterować muzyką i wykonywać inne, ważne funkcje.

Contact Posters

Nowy sposób na personalizację tego, jak wyglądają osoby w kontaktach. Podobnie jak w przypadku wygaszaczy ekranu, możliwa będzie zmiana zdjęć i nazw osób dzwoniących, a także dołączenie ich jako zdjęcia kontaktu.

Live Voicemail

Dzięki Live Voicemail, możliwe będzie odesłanie podejrzanych telefonów do sekretarki, która wyświetli tekst wypowiadany przez osobę dzwoniącą prosto na ekranie telefonu, bez konieczności odbierania go, jeśli jest to spam lub inne niechciane połączenie.

FaceTime

Możliwe będzie teraz wysłanie wiadomości wideo, które można będzie odebrać przez FaceTime w każdej chwili.

Messages

Aplikacja będą szybsza i bardziej wygodna. Filtry wyszukiwania pozwolą Ci dodać określenia do wyszukiwania w celu zawężenia wyników. Przejdź do pierwszej wiadomości, której nie widziałeś w czacie grupowym. Przesuń palcem, aby odpowiedzieć na dowolną wiadomość.

Co więcej, możliwe będzie szybkie danie znać wybranym kontaktom, że dotarło się do domu. System rozpozna, że nie dokonujesz postępu w kierunku domu i "skontaktuje się z Tobą". Wybrane kontakty będą mogły też wtedy sprawdzić poziom naładowania Twojej baterii i status sieciowy, aby wiedzieć, czy możesz odebrać telefon.

Stickers

Wszystkie emoji są też teraz naklejkami. Obiekty ze zdjęć - zarówno tych zwykłych, jak i Live - też mogą zostać użyte jako naklejki, a aplikacja pozwala nawet na reagowanie na poszczególne wiadomości za pomocą naklejek.

AirDrop

Zmieniono sposób działania AirDrop. Funkcja NameDrop umożliwia zbliżenie telefonów i łatwe wybranie numerów telefonów oraz adresów e-mail, które chcesz udostępnić, a następnie udostępnienie ich w ten sposób. Możesz również udostępniać zawartość zegarkiem Apple Watch. Aby udostępnić zdjęcia, wystarczy zbliżyć telefony do siebie. Następnie można się oddalić, a treść będzie kontynuowała udostępnianie przez internet. Ta funkcja działa również w przypadku udostępniania w ramach SharePlay, dzięki czemu wystarczy zbliżyć telefony, aby udostępnić zawartość.

Siri

Siri przestanie wymagać za każdym razem mówienia "Hej Siri" - cząstkę "Hej" będzie trzeba wypowiedzieć tylko raz, podczas pierwszej aktywacji.

Photos

Zdjęcia będą rozpoznawać psy i koty jako członków rodziny