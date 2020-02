Teamfight Tactics od twórców League of Legends, z datą premiery na Androidzie i iOS-ie

Studio Riot Games ujawniło datę premiery gry Teamfight Tactics na urządzeniach mobilnych, do walki ruszymy już w marcu.

Teamfight Tactics to jedno z największych zaskoczeń zeszłego roku. Ten auto-battler, powstał na fali popularności moda Dota Auto Chess i bezpośredniego konkurenta od Valve - Dota Underlords. Do tej pory produkcja studia Riot Games była dostępna jedynie na PC, jednak jak poinformowali właśnie twórcy, już w marcu Teamfight Tactics zagości na urządzenia mobilnych z systemami Android i iOS. Na razie nie podano jeszcze konkretnej daty premiery, tą mamy poznać już niebawem.

Dowiedzieliśmy się również, że w najbliższych dniach wystartują zamknięte beta testy gry, ale dostępne one będą tylko w "wybranych państwach". Niestety, przedstawiciele Riot nie zdradzili, które dokładnie kraje otrzymają możliwość wcześniejszych testów Teamfight Tactics.

Teamfight Tactics to produkcja osadzona w świecie League of Legends, w której to gracze kolekcjonują postacie z uniwersum, a następnie posyłają je do boju z innymi użytkownikami. Problem w tym, że podczas samych starć nie mamy żadnej kontroli nad naszymi podkomendnymi. Kluczem do zwycięstwa jest zatem odpowiedni dobór wojowników.

Riot Games wyjątkowo upodobało sobie ostatnio urządzenia mobilne, warto przypomnieć, że Teamfight Tactics to nie jedyna gra studia, która niebawem zadebiutuje na Androidzie i iOS-ie. W produkcji są również: League of Legends: Wild Rift, czyli po prostu LoL na smartfonach i Legends of Runeterra, ciekawie zapowiadająca się karcianka, która również bazuje na uniwersum League of Legends.

źródło: droidgamers.com