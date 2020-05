Teamfight Tactics - poznaliśmy szczegóły pierwszych Mistrzostw Świata w grze od twórców League of Legends

Studio Riot Games zaprezentowało pierwsze szczegóły na temat turnieju Mistrzostw Świata Teamfight Tactics: Galaktyki.

Studio Riot Games ostatnio nie próżnuje, na regularne aktualizacje może liczyć League of Legneds, w przyszłym tygodniu zadebiutuje polska wersja karcianki Legends of Runeterra, a już na początku czerwca odbędzie się światowa premiera strzelanki Valorant. Jak się okazuje to jednak nie wszystko. Deweloper nie zapominał również o Teamfight Tactics, czyli przebojowej produkcji, która wyrosła na LoL-u.

Ja właśnie zapowiedział Riot, już na początku przyszłego miesiąca rozpoczną się kwalifikacje do pierwszych, oficjalnych Mistrzostw Świata Teamfight Tactics. Szansę na udział w nich będzie miał każdy gracz z serwerów EUW, EUNE i CIS. Do ostatecznej rywalizacji stanie 64 najlepszych graczy. Będą oni walczyć w turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia. Jeśli czujecie się na siłach, to dokładne informacje na temat udziału w kwalifikacjach, naliczaniu punktów i turnieju Mistrzostw Świata Teamfight Tactics: Galaktyki znajdziecie tutaj.

Teamfight Tactics jest obecnie dostępna na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android lub iOS.

