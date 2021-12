Teams Essentials - co to jest i czym różni się od zwykłego Teams?

Microsoft zaprezentował kolejną wersję komunikatora Teams. Czym różni się od innych?

Teams Essentials to specjalne wydanie, które powstało z myślą o małym biznesie. Zawiera wszystkie narzędzia do prowadzenia rozmów wideo, spotkań, świadczenia usług typu wsparcie lub obsługa klienta, tworzenie grup, udostępnianie plików oraz wspólny kalendarz w celu sprawniejszej organizacji pracy. Wszystko to za jedyne 4 dolary miesięcznie (czyli ok. 16,5 zł). Co wyróżnia Essentials od zwykłego komunikatora Teams, to możliwość prowadzenia rozmowy wideo przez 30 godzin, a także opcja spotkania grupy liczącej sobie do 300 osób.

Dostępny w Teams Essentials kalendarz można zintegrować z kalendarzami w Outlooku oraz Google, a wysyłanie zaproszeń do spotkania wymaga tylko posiadania adresu e-mail osoby zapraszanej. Nie musi ona dysponować aplikacją - spotkanie da się przeprowadzić poprzez przeglądarkę. W celu dołączenia nie jest wymagana żadne konto czy używanie hasła. Oprócz tego mamy tu wszystko to samo, co w zwykłym Teams - czyli wirtualne tła itp. Jeden wyjątek to 10 GB miejsca w chmurze dla użytkowników.

