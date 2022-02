Teams - komunikator wymaga teraz mniej mocy

Dobra informacja dla osób, które korzystają z Teams na laptopach i telefonach. Aplikacja będzie używać mniej mocy, co przełoży się na oszczędność baterii.

Microsoftowi udało się "drastycznie" zmniejszyć zapotrzebowanie na energię aplikacji Teams. Jest to najbardziej odczuwalna zmiana od czerwca 2020 roku, a wprowadzono ją w celu ułatwienia życia osobom korzystającym z urządzeń budżetowych. Skorzystają z niej jednak wszyscy - nawet użytkownicy flagowców - ponieważ w każdym telefonie ta zmiana pozwoli na mniejsze zużycie baterii.

Jest jednak pewne "ale" - dotyczy to tylko sytuacji, gdy w spotkaniu bierze udział więcej, niż 10 osób i wszystkie korzystają z transmisji wideo. W normalnej sytuacji energia szybko się wyczerpuje, ale wprowadzone rozwiązania energooszczędne optymalizują wykorzystanie mocy. Przekłada się to na zachowanie jakości przy mniejszym zużyciu zasobów. Jak czytamy na blogu Microsotu, położono nacisk na usprawnienie mechanizmów renderowania, co przekłada się na mniejsze wykorzystanie procesora.

Nie jest to pierwsza zmiana Teams. Praktycznie co miesiąc-dwa producent wprowadza kolejne usprawnienia, przekładające się na lepszą pracę aplikacji oraz większy komfort użytkowników. W chwili obecnej jest ich ponad 270 milionów, więc każda wprowadzona nowość dotyka szerokiej rzeszy ludzi, zwłaszcza uczniów.

