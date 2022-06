Teams na Windows zaskoczy Cię swoją szybkością

Co się zmieniło?

Po wydaniu edycji Teams dla Windows 11, Microsoft zapowiedział wprowadzenie edycji przeznaczonej dla urządzeń nowej generacji. Edycja ta to Microsoft Teams 2.0, który nie opierał się na Electronie (platforma open source), a zgromadzono wszystkie technologie (jak HTML, CSS czy JavaScript) w silniku (który jest zresztą oparty na Chromium). Jednak nie szło to w parze z porzuceniem poprzedniej wersji - i to właśnie ona doczekała się aktualizacji, która znacznie przyśpiesza szybkość działania aplikacji.

W ulepszeniu aplikacji pomogło wprowadzenie szeregu zmian i poprawek, dzięki czemu Microsoft może pochwalić się następującymi rezultatami:

opóźnienia w przewijaniu listy czatu zostały obniżone o 11,4%;

czas pomiędzy zmianą kanałów oraz otwarcia nowego okna czatu jest szybszy o 25%;

zmiana pomiędzy wątkami w jest szybsza o 17,4%;

zmiana pomiędzy wątkami w wiadomościach jest szybsza o 3,1%;

ładowanie okienka wiadomości jest szybsze o 63%;

przewijanie listy kanałów jest szybsze o 12,1%.

Na tym jednak nie koniec - Microsoft zapowiada kolejne zmiany, dzięki którym będzie jeszcze szybciej i wydajniej. Bedą wprowadzane systematycznie w kolejnych miesiącach.

