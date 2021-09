Teams otrzyma zabezpieczenie... przeciwko Microsoftowi

Znana z innych narzędzi Skrytka Klienta (Customer Lockbox) zostanie zintegrowana z popularnym komunikatorem internetowym.

Microsoft Teams stał się w czasach pandemii podstawowym narzędziem do komunikacji dla milionów osób - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Popularność aplikacji jest tak duża, że będzie wbudowana w Windows 11. Zespół odpowiedzialny za jej rozwój poinformował, że pracuje nad integracją Skrytki Klienta. Co to jest? Rozwiązanie to znają osoby, które korzystają z takich usług producenta, jak Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business oraz Azure. Na czym polega jego działanie? Jak tłumaczy to sam Microsoft:

"Skrytka Klienta udostępnia klientom interfejs do przeglądania i zatwierdzania lub odrzucania żądań dostępu do danych klientów. Jest on używany w przypadkach, gdy inżynier firmy Microsoft musi uzyskać dostęp do danych klienta w odpowiedzi na bilet pomocy technicznej zainicjowany przez klienta lub problem zidentyfikowany przez firmę Microsoft".

Jak na razie wynika z tego, że ów hipotetyczny inżynier ma dostęp do danych każdego klienta, jednak zostanie to zmienione i nikt bez Twojej zgody nie będzie miał do nich wglądu. Patrząc na harmonogram wprowadzania wdrożeń przez Microsoft, można ocenić, że Skrytka Klienta pojawi się dopiero w okolicach marca 2022 roku. Lepiej późno, niż wcale.

