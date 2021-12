Teams otrzymuje funkcję, która sprawdzi się podczas burzliwych debat

Nowość pojawiła się bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi ze strony Microsoftu.

Komunikator Teams to jeden z najbardziej udanych projektów Microsoftu. Z komunikatora korzystają codziennie miliony osób, a służy im do pracy, edukacji, a także spotkań prywatnych. Producent co jakiś czas dodaje nowe funkcje, a o wielu planowanych niejednokrotnie pisaliśmy na łamach PC World. Tymczasem najnowsze usprawnienie trafia do nas bez wcześniejszych zapowiedzi - co jest rzadkością. A na czym polega jego działanie?

Komunikator Teams ma funkcję podnoszenia ręki w trakcie spotkania. Ma ona na celu zwrócenie uwagi prowadzącemu, że chce się coś powiedzieć lub o coś zapytać. Co jednak, jeśli spotkanie odbywa się w większym gronie, a dużo osób w tym samym czasie podnosi dłonie? Wówczas łatwo przeoczyć pytających. I jest to powód, dla którego Microsoft wprowadził kolejność podnoszenia dłoni. Przy każdej podniesionej dłoni pokazuje się numer - dzięki temu wiadomo, ile osób podniosło dłonie oraz w jakiej kolejności.

Foto: MSPowerUser

Nowość jest już dostępna w wersji dektopowej, mobilnej oraz sieciowej. Z pewnością pomoże ona osobom prowadzącym spotkania, w których bierze udział większa liczba osób oraz pada dużo pytań.

Źródło: MSPowerUser