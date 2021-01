Teams: wkrótce nagrania wideo trafią na OneDrive i SharePoint

Jeszcze w 2017 roku Microsoft wprowadził możliwość nagrywania spotkań w Teams na platformie Stream. Od przyszłego tygodnia będzie można także zapisywać je w SharePoints oraz OneDrive. Jednak dotyczy to tylko kont firmowych.

Microsoft Teams to komunikator internetowy, którego popularność wystrzeliła podczas ubiegłorocznego lockdownu. W chwili obecnej w Polsce korzystają z niego szkoły do prowadzenia zdalnych lekcji. Firmy, które mają wykupioną płatną subskrypcję, będą mogły od 11 stycznia nagrywać wszystkie spotkania i zapisywać je w OneDrive for Business lub SharePoint. Nie oznacza to, że Microsoft wycofuje się ze Stream - ta platforma nadal pozostaje i do 1 marca 2021 roku wciąż będzie obsługiwana. Wraz z 1 marca możliwość ta zostanie zlikwidowana. Producent zaleca, aby użytkownicy biznesowi zmienili ustawienia nagrywania już teraz, co pozwoli na lepsze zachowanie kontroli na miejscem zapisu.

A skąd ta zmiana? Microsoft podaje kilka powodów: łatwiejsze uprawnienia dostępu, szybsze docieranie do plików, wsparcie dla BYOK (bring your own key), większe bezpieczeństwo. Są jednak i pewne minusy - użytkownicy nie będą dostawać na e-mail powiadomień, gdy zapisywanie się zakończy, a napisy na nagraniach są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Admin będzie mógł zobaczyć, kto ma dostęp do nagrań, lecz nie będzie mógł nikogo zablokować przed ich pobraniem. Tak więc coś za coś. Na tej stronie można przeczytać o wszystkich nowych zasadach.

Źródło: Neowin