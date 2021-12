Teams z bardzo ważną zmianą

Komunikator Teams otrzymał dość istotną nowość. Dotyczy ona rozmów dwóch osób.

Microsoft już od dawna zapowiadał, że zwiększy bezpieczeństwo i prywatność rozmów prywatnych w Teams. Słowa dotrzymał - od dzisiaj są one chronione poprzez szyfrowanie end-to-end (E2EE). Choć pierwsi użytkownicy na świecie korzystali z tego rozwiązania już w październiku, były to jednak tylko wybrane osoby. Teraz zostaje ono wprowadzone globalnie, dla wszystkich. Szyfrowanie ma zapobiegać przechwytywaniu danych, czyli podsłuchiwaniu i podglądaniu rozmów przez przestępców. W przypadku sieci firmowych administratorzy IT zadecydują, którzy pracownicy będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Użytkownik prywatny będzie z kolei mógł samodzielnie włączyć i wyłączyć funkcję w dowolnym momencie.

Należy mieć na uwadze, że po włączeniu E2EE nie będzie można korzystać w Teams z kilku rozwiązań: nagrywania, napisów i transkrypcji w czasie rzeczywistym, dodawania innych użytkowników, zawieszania połączeń oraz udostępniania rozmowy. Nowa funkcja dostępna jest zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej Teams. Jeśli jest włączona, użytkownik zostaje o tym poinformowany poprzez wyświetlenie napisu w lewym górnym rogu okienka rozmowy.

