Teams z kompaktowym interfejsem. Ale tylko dla jednego rodzaju rozmów

Popularny komunikator otrzyma nową funkcję na systemach Windows 10, Windows 11 oraz macOS.

Microsoft Teams przedstawiać nikomu nie trzeba. Ten popularny komunikator używany jest zarówno w edukacji, jak i biznesie oraz rozmowach prywatnych. I to właśnie do prywatnych rozmów przeznaczona jest nowa funkcja. Wejdzie ona do powszechnego użytku w połowie lutego. Na czym będzie polegać? Jak zdradzam w tytule, interfejs dla rozmów prywatnych stanie się kompaktowy. Pozwoli to na zobaczenie o 50% wiadomości więcej, co przełoży się na możliwość wygodniejszego wykonywania wielu czynności podczas prowadzenia rozmowy.

Nowe rozwiązanie przeznaczone jest wyłącznie dla wersji desktopowej. W planach Microsoftu nie ma dodania jej dla wydań mobilnych, ale podobna opcja ma zagościć w edycji webowej. W desktopach nie będzie ona domyślna. Aby z niej skorzystać należy włączyć ją w ustawieniach komunikatora.

Fot.: WindowsLatest

Po tej czynności rozmowy prywatne będą wyglądać w ten sposób:

Fot.: WindowsLatest

Nie jest to koniec usprawnień klienta desktopowego. Kolejna nowość, która pojawi się w komunikatorze w tym roku, to wykrywanie muzyki. Teams wykryje automatycznie odgłosy emitowane przez inne aplikacje i zredukuje ich głośność tak, aby nic nie zakłócało komunikacji. Warto podkreślić, że funkcja ta korzysta z mechanizmów uczenia maszynowego, dzięki czemu jej skutecznosć wynosi 81% (dane Microsoftu).

Źródło: WindowsLatest