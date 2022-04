Teams zyska dwie funkcje, których domagają się użytkownicy. Jakie?

Informacje o szykowanych nowościach zdradza nam harmonogram zmian w Microsoft 365.

Popularny komunikator Teams jest cały czas rozbudowywany i ulepszany, a dwie nowe funkcje mają pojawić się w ciągu kilku kolejnych tygodni. Jak czytamy na stronie Microsoftu, domagali się ich sami użytkownicy. Jakie to funkcje? Pierwsza nosi nazwę "Calendar Show As status". Mamy tu dokładnie to samo, co w kalendarzu w Outlooku, czyli możliwość ustawienia daty spotkania, a następnie wyświetlania przypomnienia wraz z informacjami - zaczynając od zaplanowanego czasu spotkania zaczynając, kończąc na jego uczestnikach. Spotkanie będzie można oznaczyć jako prywatne i nie zobaczy go nikt poza zaproszonymi osobami.

Druga zmiana to ulepszenie trybu Together Mode. Będzie wprowadzona możliwość ustawienia go jako domyślnego dla wszystkich uczestników spotkania. Dzięki temu zaoszczędzi się czasu na informowania rozmówców, aby go uruchomili na swoich instancjach Teams. Choć nowe zmiany nie są rewolucyjne (ani rewelacyjne), to jednak nieco poprawią

Źródło: Neowin