TechDays w RTV Euro AGD: niskie ceny na laptopy i nie tylko

W sklepach RTV Euro AGD trwa promocja na urządzenia elektroniczne, w tym laptopy, komputery, smartfony, monitory i gry. Sprawdziliśmy, co warto kupić taniej.

Spis treści

W sklepach RTV Euro AGD trwają TechDays, czyli dni wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia elektroniczne. Specjalnie dla Ciebie sprawdziliśmy najlepsze okazje.

Deal Sezonu

Te okazje trwają jedynie 10 dni.

Wejdź na stronę sklepu lub kliknij w cenę wybranego poniżej przedmiotu. Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia.

Acer Nitro 5 AN515-56-52H8 15,6"

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel Core i5 11gen 11300H 3,1 - 4,4 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX3050 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 4 499 zł

Zobacz również:

Projektor multimedialny BenQ GV1

Typ matrycy: DLP

Jasność: 200 ANSI lumen

Rozdzielczość podstawowa: (854 x 480)

Kontrast: 100000 :1

Cena: 999 zł

Monitor Samsung S27A700NWU

Ekran: 27 cali, IPS, 3840 x 2160

Czas reakcji matrycy: 5 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 1

Funkcje: HDR, USB, wąska ramka

Cena: 1 399 zł

Lenovo Tab P11 TB-J606F 11" 4GB/128GB WiFi (szary) + klawiatura

Ekran: 11 cali, IPS, 2000 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 10

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 662, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7500 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ac

Cena: 1 549 zł

Laptop HP 14s-dq2009nw 14"

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel Core i3 11gen 1115G4 3,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 S

Cena: 2 399 zł

Deal Dnia

Te okazje są aktualne tylko dziś.

Wejdź na stronę sklepu lub kliknij w cenę wybranego poniżej przedmiotu. Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia.

Laptop ASUS X515JA-BQ2217 15,6"

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel Core i3 10gen 1005G1 1,2 - 3,4 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 1 799 zł

Tablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 4GB LTE

Ekran: 10,1 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 8.0 Oreo

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 64 GB

Procesor: HiSilicon Kirin 659, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7500 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, modem 4G/LTE, Wi-Fi Direct

Cena: 1 195 zł

Komputer Actina Intel Core i5-10400F

Procesor: Intel Core i5 10gen 10400F 2,9 - 4,3 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX™1650

Pamięć: RAM 16 GB

Pojemność dysku: 500 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 3 999 zł

The Last of Us Part II Edycja Day One PS4 / PS5

Gatunek: akcja, przygodowa

Przedział wiekowy (PEGI): 18+

Wersja językowa: polska (dubbing)

Cena: 99 zł

Zobacz także: Empik: elektronika w niskich cenach - co warto kupić?